Focus sur la question de gestion des déchets marins pour un tourisme durable

La question de gestion des déchets marins pour un tourisme durable est au cœur de la 2ème Conférence internationale "TouMali" qui se tient à Marrakech, avec la participation des représentants des ministères concernés, des acteurs de l'industrie touristique et d'un parterre de chercheurs et d’experts de l'environnement.



Initiée par la Faculté des sciences Semlalia relevant de l'Université Cadi Ayyad (UCA), sous le thème "Gestion efficace des déchets pour un tourisme durable et préservation de l'écosystème marin", cette rencontre de deux jours s'inscrit dans le cadre de ce vaste projet de recherche et développement visant à atténuer l'impact des déchets marins dans le secteur du tourisme en Afrique du Nord, notamment en Egypte, en Tunisie et au Maroc.



Elle revêt une importance capitale pour le projet TouMali (Preventing Tourism Marine Litter), en ce sens qu’elle vise à réunir les parties prenantes clés afin de discuter des avancées réalisées et des défis rencontrés dans la gestion des déchets marins liés au tourisme.



L'ambition est de promouvoir des pratiques de gestion des déchets plus durables au sein de l'industrie touristique, tout en préservant les écosystèmes marins essentiels de la région, soulignent les organisateurs.



A cette occasion, les participants ont souligné l'importance d'intensifier les efforts et de permettre aux parties concernées de discuter des progrès réalisés en matière de gestion des déchets afin d'évaluer l’état des lieux dans le domaine touristique, assurer le succès de ce projet de gestion des déchets solides, notamment plastiques, dans les zones côtières, et d'en faire un modèle au Maroc, en Egypte et en Tunisie.



Ils ont également insisté sur la nécessité de tirer profit de l'expérience allemande à travers le projet «TouMali», afin de trouver des solutions pour faire face aux effets de la gestion des déchets solides, mettant en avant le rôle que joue le Maroc, à travers la stratégie mise en place pour le développement de l'industrie touristique au niveau de l'Océan Atlantique de Tanger à Lagouira.



Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la Faculté des sciences Semlalia, Hassan El Mouden, a indiqué que cet événement se veut une occasion de discuter des solutions nécessaires à la gestion des déchets solides, notamment plastiques, dans la région MENA, évoquant les conventions conclues entre l'Université Cadi Ayyad et des institutions concernées en vue de faire de la ville d'Essaouira une zone modèle pour la gestion des déchets solides.



Ce projet "TouMali", qui s’étend jusqu'en 2025, permettra de fournir les mécanismes scientifiques susceptibles de favoriser sa généralisation à d’autres villes marocaines à l’instar d’Agadir, Safi, Tanger, Al Hoceima et Tétouan, a-t-il fait savoir.



De son côté, Abdellah Mansour, professeur de gestion des déchets solides et d'économie circulaire à l'Université de Rostock en Allemagne, a expliqué, dans une déclaration similaire, que cette conférence tend à trouver des solutions à la problématique des déchets solides dans les villes touristiques et de favoriser une véritable coopération en la matière.



A travers cette conférence, les organisateurs anticipent les discussions et ambitionnent la formulation de recommandations qui orienteront les futures initiatives dans le domaine de la gestion des déchets marins liés au tourisme en Afrique du Nord.



A noter que le projet "TouMali" bénéficie du soutien financier du ministère fédéral allemand de l'Environnement et de la Sécurité nucléaire et est dirigé conjointement par l'Université de Rostock, l'Institut Leibniz de recherche sur la mer Baltique de Warnemünde (IOW) et l'Université Cadi Ayyad de Marrakech.