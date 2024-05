Focus à Kénitra sur la place de l'espagnol des affaires dans l’insertion professionnelle

La place de l'espagnol des affaires dans la formation académique et l'insertion professionnelle des étudiants et lauréats des écoles nationales de commerce et de gestion (ENCG) a été mis en avant, jeudi, à l'occasion de la journée d’étude "Espagnol Expo" organisée à l'Université Ibn Tofail à Kénitra.



Initiée par l'ENCG de Kénitra en coopération avec le Bureau de l’éducation de l’Ambassade d’Espagne au Maroc et la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Ain Chock de Casablanca, cette journée d'étude, qui est à sa 4ème édition, a pour objectif de jeter la lumière sur l’influence de la langue de Cervantes sur le parcours académique des étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle des lauréats.



Intervenant à cette occasion, le directeur de l’ENCG de Kénitra, Benaissa Attrassi, a souligné l’importance de la diversité linguistique et culturelle pour l’ouverture d'esprit des étudiants et l’augmentation de leurs chances d’insertion professionnelle.



"C’est important pour les étudiants et les jeunes diplômés de découvrir un écosystème nouveau, et de développer des softs skills qui constituent actuellement un supplément du diplôme dans un marché d'emploi largement compétitif", a-t-il dit, indiquant qu'une feuille de travail sera élaborée à l’avenir au profit de l'ensemble des composantes de l’Université Ibn Tofail.



De son côté, le conseiller de l'éducation à l'Ambassade du Royaume d'Espagne au Maroc, Lorenzo Capellán de Toro, a recommandé de prioriser l’apprentissage de l’espagnol des affaires dans le cursus universitaire, une compétence qui faciliterait aux lauréats l’accès au marché espagnol, particulièrement dans un environnement professionnel mondialisé où "la communication interculturelle peut déterminer la réussite ou l’échec des transactions commerciales".



L'espagnol est la deuxième langue maternelle au monde en termes de nombre de locuteurs, avec une présence croissante dans l’environnement entrepreneurial, a-t-il précisé, faisant savoir que plus de 600 entreprises espagnoles sont établies au Maroc et plus de 500 entreprises marocaines sont des filiales d'entreprises espagnoles.



Pour sa part, la présidente du comité d’organisation et de coordination, Aicha Assafi, a indiqué que cette journée se veut une contribution à la concrétisation des recommandations de la réunion de travail tenue, en avril dernier à Madrid, entre le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre espagnole des sciences, de l’innovation et des universités, Diana Morant Ripoll.



Cet événement a été marqué par la visite d’une délégation de l’ambassade d'Espagne au Maroc et de représentants des secteurs économique et social espagnols, qui ont eu des entretiens ayant porté sur les mesures à prendre pour l'opérationnalisation des accords convenus récemment entre le Maroc et l’Espagne, notamment en matière de mobilité entrante et sortante, a déclaré à la MAP le président de l'Université Ibn Tofail, Mohamed Larbi Kerkeb.



"Espagnol Expo" a connu la participation d’un parterre de personnalités scientifiques, culturelles, économiques et politiques marocaines et espagnoles, ainsi que des étudiants intéressés par la langue espagnole, qui ont mis en relief les différents aspects de la culture hispanophone à travers diverses activités artistiques et théâtrales.