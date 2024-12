FUS-DHJ en prologue de la Botola

La Botola Pro D1 de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 13ème journée qui sera tronquée des rencontres Raja-UTS, FAR-WAC et RSB-CODM, et ce en raison de l’engagement des Verts et des Militaires en Ligue des champions et des Berkanis en Coupe de la CAF.



Le bal sera donc ouvert ce soir à partir de 20 heures par la rencontre FUS-DHJ. Samedi, place au match OCS-HUSA (1700), alors que le programme dominical renferme trois rencontres, à savoir RCAZ-MAT (16h00), JSS-MAS (18hg00) et IRT-SCCM (20h00).