Exportations : La Turquie engagée à soutenir la stratégie du Maroc

Intervenant lors d'une réunion de travail entre des opérateurs privés turcs et leurs homologues marocains, Mme Okyay Bodur a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour accompagner la dynamique exportatrice du Maroc, notamment en développement de nouveaux secteurs porteurs tels que le textile, la distribution, l’aéronautique, l’énergie et la logistique, rapporte la MAP.
De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a mis en lumière l'enjeu de réévaluer le partenariat maroco-turc afin d'établir une coopération plus inclusive, couvrant davantage de secteurs et favorisant l'investissement industriel dans le Royaume.
Il a aussi relevé la nécessité d'adapter l'accord de libre-échange, en vigueur depuis 2006, aux nouvelles réalités économiques des deux pays.