Examen des perspectives de coopération entre le Maroc et la Jordanie dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle

Le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, s'est entretenu, vendredi à Amman, avec le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, et ministre du Travail, Youssef Mahmoud Al-Shamali, des perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle.



Au cours de ces entretiens, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale pour bénéficier des expériences des deux pays dans ces domaines. Le ministre jordanien a salué, lors de cette rencontre, le soutien du Maroc à la Jordanie, qui réside dans l'octroi d'une subvention pour la création et l'équipement d'un centre spécialisé de formation professionnelle dans la capitale Amman.



M. Sekkouri a représenté, jeudi, le Maroc à la réunion des partenaires de soutien à la mise en œuvre de la Stratégie nationale palestinienne pour l'emploi 2021-2025, qui a été organisée par l'Etat de Palestine avec le soutien et le patronage des Organisations arabe et internationale du travail et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.



En marge de cette réunion, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences et le ministre palestinien du Travail, Nasri Abu Jaish, ont signé un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération entre les deux ministères dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'inspection, de la protection du travail, de la sécurité et de la santé au travail.