Et si Oprah Winfrey devenait présidente des Etats-Unis en 2020 ?

Après son passage très remarqué lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, beaucoup de stars souhaitent qu’Oprah Winfrey s’engage dans la course à la Maison Blanche.

La 75e cérémonie des Golden Globes a été marquée par le soulèvement des femmes du show-business, toutes habillées en noir le temps d’une soirée pour lutter contre le harcèlement à Hollywood. Mais c’est surtout le discours d’Oprah Winfrey qui a fait parler la twittosphère ! Alors qu’elle recevait le Cecil B. De Mille Award, la reine de la télévision américaine a souhaité marquer les esprits avec un discours engagé. «Je suis fière et inspirée par toutes les femmes qui se sont senties assez fortes pour prendre la parole et partager leurs témoignages. Chacun de nous dans cette pièce est célèbre grâce aux histoires qu’il ou qu’elle raconte. Cette année, nous sommes devenues l’histoire. Et ce n’est pas juste une histoire qui affecte le show-business. Elle transcende tout, que ce soit la culture, le pays, la race, la religion, la politique…» Puis Oprah raconte l’histoire de Recy Taylor qui, en 1944, s’est fait violer par six hommes blancs. C’est Rosa Parks qui s’était alors emparée du dossier. «Les femmes n’ont pas été entendues ou crues quand elles osaient dire leurs vérités sur le pouvoir des hommes», a déclaré à haute voix la star avant de scander : «Je veux que toutes les jeunes femmes qui me regardent maintenant sachent qu’un nouveau jour est à l’horizon. Et quand ce nouveau jour se lèvera avec le soleil, ce sera grâce à beaucoup de femmes magnifiques, dont beaucoup se trouvent ici ce soir, et grâce à des hommes phénoménaux, se battant dur pour que personne n’ait à dire "me too" de nouveau». Quand elle termine son discours, la salle lui offre une standing ovation. Mais surtout, beaucoup voient déjà en elle la prochaine candidate aux élections présidentielles !

C’est d’abord Meryl Streep qui se lance dans les colonnes du «Washington Post». Après ce discours passionné, l’actrice rêve de voir Oprah s’engager dans la campagne pour la Maison Blanche en 2020. «Elle a lancé une fusée ce soir. Je veux qu’elle se présente à la présidence !, a-t-elle confié. Je ne pense pas qu’elle ait eu l’intention de se lancer ce soir. Mais à présent, elle n’a plus le choix». Même sentiment du côté d’un très proche d’Oprah Winfrey, Stedman Graham, homme qui a travaillé durant de nombreuses années avec la star. Dans les colonnes du «Los Angeles Times», il a confié qu’il «revenait à la population de décider si oui ou non elle sera présidente». Mais d’après lui, «Oprah serait définitivement intéressée». Une rumeur qui est confirmée par CNN ! Selon la chaîne, l’animatrice «songerait très fortement» à s’engager en 2020 face à Donald Trump.

Pour la conforter dans cette envie, le hashtag #Oprah2020 a inondé Twitter après son passage. Parmi les nombreuses réactions, l’acteur Leslie Odom, récemment aperçu dans «Le Crime de l’Orient Express», a déclaré qu’après le discours d’Oprah Winfrey «un nouveau jour se lève». Ne reste plus qu’à savoir, si réellement, Oprah Winfrey souhaite se lancer dans la course à la présidentielle.