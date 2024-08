Essaouira accueille la 5ème édition des "Plages de la poésie"

La ville d'Essaouira a accueilli, du 10 au 12 août, la cinquième édition des « Plages de la poésie », un événement organisé par la Maison de la poésie de Marrakech et placé sous l’égide de la Direction régionale de la culture de la région de Marrakech-Safi et la Direction provinciale de la culture d'Essaouira.

Cet évènement se veut une occasion idoine pour rapprocher la poésie de son public dans les espaces ouverts.



A l’instar des éditions précédentes, (Sidi Ifni, Agadir, Essaouira et Tan Tan), cette manifestation a permis à la poésie de voyager entre les lieux et les espaces coïncidant avec le retour des Marocains du monde, ce qui constituait un moment symbolique empreint d'un sens de la convergence.



Cette édition a connu l'organisation d'ateliers de poésie, de lecture et de composition, consacrés à la poésie théâtrale et au développement des compétences de récitation, de voix et d'incarnation, dédiés aux enfants et aux adultes.



Cette manifestation culturelle a été marquée également par la tenue d’une conférence sous le thème «Essaouira : Espace et mémoire dans l'imaginaire poétique et créatif» avec la participation de plusieurs poètes ayant souligné la relation particulière liant les lieux et les écrivains et les poètes.



Chaque soir, sur les rives de la plage d'Essaouira, les amateurs de poésie et le public avaient rendez-vous avec les lectures de poèmes de poètes marocains de différentes générations.

Avec cette manifestation poétique dans l'une des villes côtières, la Maison de la poésie de Marrakech ambitionne d'assurer son ouverture sur les différentes villes et régions du Royaume, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Abdelhak Mifrani, directeur de la Maison de la poésie de Marrakech.



Tout en rappelant que la Maison de la poésie de Marrakech a choisi d'organiser la cinquième édition de cette manifestation à Essaouira, après les éditions précédentes à Sidi Ifni, Agadir, Essaouira et Tan Tan, M. Mifrani a mis l’accent sur l’importance de la poésie et de ses valeurs dans un « monde touché par les discours de haine».



Dans ce sens, il a souligné la capacité de la poésie à combler le fossé entre les cultures et les peuples, à renforcer les valeurs de la cohabitation et à promouvoir le dialogue créatif et constructif.



La cinquième édition des «Plages de la poésie» a rendu hommage au poète Abderrahmane El Hamouli dans le cadre de la section «Expériences poétiques», à travers laquelle la Maison de la poésie de Marrakech tient à célébrer les symboles de la poésie marocaine.