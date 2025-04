Esparza Machin : Washington réitère son engagement stratégique durable envers un partenaire de confiance

La réaffirmation par les États-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara illustre "l'engagement stratégique durable" de Washington envers un partenaire de confiance et un acteur clé de la stabilité régionale, a affirmé l’universitaire espagnol, Rafael Esparza Machín.



Cette réaffirmation, exprimée lors de l’entretien tenu mardi à Washington entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio, s’inscrit dans "une ligne diplomatique constante" qui remonte aux origines mêmes des relations maroco-américaines, a souligné M. Esparza Machín dans une déclaration à la MAP.



Il a en outre indiqué que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par les Etats-Unis en 2020 constitue une étape décisive dans l’histoire des relations bilatérales, relevant que cette orientation stratégique est désormais consolidée par le maintien d’un consensus à Washington autour de cette position.



Le Maroc est perçu aux États-Unis comme "un partenaire fiable dont le rôle est déterminant dans la stabilité de la région", a-t-il ajouté, faisant observer que les relations entre les deux pays reposent sur des bases solides, notamment l'Accord de libre-échange conclu en 2005 et la coopération militaire bilatérale.



L’expert espagnol a, dans ce contexte, insisté sur le soutien américain au plan marocain d’autonomie, qualifié de sérieux, crédible et réaliste, notant qu’il s’impose aujourd’hui comme le seul cadre viable pour parvenir à une solution politique durable au différend régional autour du Sahara marocain.