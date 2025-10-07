Espaces enfant et jeunesse : Un écrin de créativité

Le Salon Maghrébin du Livre à Oujda continue d’accorder une importance primordiale à l'enfance et à la jeunesse, partant de la conviction que la culture commence dès le plus jeune âge et que bâtir une société de lecteurs passe par l’éducation des générations à l’amour des mots et du savoir.



La programmation de cette édition a consacré des espaces et des ateliers pour les enfants et les jeunes, notamment des séances de lecture et de contes, des ateliers d’écriture, de dessin et d’expression artistique, ainsi qu'un espace d'exploration du monde virtuel.

A cet égard, Mustapha Kamal Belmokhtar, responsable à l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de l'Oriental, a souligné que la participation de l'Académie à cette édition du Salon "Lettres du Maghreb" témoigne de l'ouverture de l'institution sur son environnement culturel et éducatif et de son engagement à placer le livre et la lecture au cœur des préoccupations des apprenants.



M. Belmokhtar a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que cette participation de l’AREF est rehaussée par un stand pour l’exposition des dernières publications du ministère de l'Education nationale et du Préscolaire, des ouvrages de référence disponibles à la médiathèque du Centre régional de compétences transversales et d’épanouissement artistique, en plus d'un espace dédié aux élèves pour des activités de lecture et de création.



Il a ajouté que le stand de l'Académie accueille également des ateliers encadrés par des professeurs au profit des élèves, afin de les sensibiliser à l'importance des activités extrascolaires dans le développement de la personnalité et le perfectionnement des compétences des apprenants, affirmant que ces initiatives contribuent à consolider le rôle du Salon en tant que passerelle entre l'école et le livre.



Pour sa part, Joumaa El-Aouni, professeure au lycée Al-Qadi Ibn Al-Arabi d'Oujda, a noté que l'espace enfants, au sein des activités du Salon, constitue "un havre de créativité et une plateforme où les enfants peuvent découvrir le monde des contes et des livres".

Elle a ajouté, dans une déclaration similaire, que la visite du Salon par les élèves de l'établissement a permis de rompre la monotonie des cours et d'encourager les apprenants à revenir au livre papier à l'ère du numérique, poursuivant que les activités encadrées par des élèves ont démontré leur capacité à interagir avec les textes littéraires et à employer les arts pour exprimer leurs visions.



L'enseignante de la langue arabe a fait remarquer, par la même occasion, que son établissement mise sur la formation d'une génération de lecteurs à travers un club de lecture, estimant que de telles initiatives contribuent à développer la capacité de lecture chez les enfants et les jeunes et à reconstruire la relation entre les apprenants et le livre, et entre les apprenants et l'école en général.

Dans un coin dédié à la réalité virtuelle, Babacar Diop, le responsable de la médiathèque de l'Institut français d'Oujda, a focalisé la participation de l'Institut au Salon sur la présentation d’une expérience de la réalité virtuelle aux enfants, comme un "voyage immersif" qui leur permet de découvrir des endroits et lieux divers.



M. Diop a expliqué que cette expérience permet aux enfants de découvrir des lieux qu’ils étudient en classe, et ce à travers des images et des films réels, rendant ainsi l'apprentissage plus agréable et efficace, ajoutant que "l'espace interactif au Salon offre aux enfants l'occasion de s'immerger dans de nouveaux univers et de découvrir des livres et des histoires grâce à des outils numériques innovants".



Il a également fait savoir que la présence des enfants ne se limite pas à la visualisation de mondes virtuels, mais s'étend à la participation à divers ateliers et activités créatifs, leur permettant d'exprimer librement leurs idées et de perfectionner leurs compétences, à travers un voyage agréable qui combine connaissance, découverte et imagination.



L’Espace enfants au Salon Maghrébin du Livre se présente comme un écrin de créativité et une tribune où les plus jeunes explorent les univers du conte, de la couleur et de la musique. Un lieu qui célèbre l’imaginaire et sème dans le cœur des enfants les graines de l’amour du livre.