Epson présente la nouvelle avancée technologique de sa gamme Jet d’Encre professionnel sans Chaleur.

Epson dévoile la dernière évolution technologique de sa gamme Jet d’Encre Professionnel Zéro Chaleur, apportant au marché de l'impression A4 des performances améliorées et des avantages en termes de développement durable.



Les imprimantes Epson AM-C400 et AM-C550 illustrent la dernière avancée dans le domaine de la technologie jet d'encre compacte.



Epson dévoile les multifonctions WorkForce Enterprise AM-C400 et AM-C550et étend ainsi sa gamme Jet d’Encre Professionnel Zéro Chaleur au marché A4 couleur. Ces nouveaux produits offrent tous les avantages de la technologie Jet d’Encre Professionnel Zéro Chaleur – consommation électrique réduite, moins de pièces à changer, moins d’interventions, grande réactivité - dans un design particulièrement compact.



Adaptés aux utilisateurs ayant des volumes d'impression importants, les modèles WorkForce Enterprise AM-C400 et AM-C550 représentent, pour les partenaires Epson, une solution rentable et simple à maintenir. De plus, cette gamme confirme l’engagement solide du constructeur en faveur du développement durable.



Dotées de vitesses d'impression et de numérisation élevées (jusqu'à 55 ppm pour l'impression et 100 ppm pour la numérisation), des capacités papiers importants et des réservoirs d’encre à haute capacité (jusqu'à 31 500 pages en noir, et 28 000 pages en couleur), les deux imprimantes offrent des avantages en matière de productivité, sans aucun compromis sur la qualité. Leur large écran tactile couleur, similaire à ceux des modèles A3, permettent une utilisation simple et intuitive.



Le chemin papier en forme de « C » utilisé dans leur conception signifie que leur encombrement a été réduit, plaçant ces imprimantes parmi les plus petites de leur catégorie et les rendant idéales pour les environnements qui exigent un appareil hautement fiable et productif, mais où l'espace est limité.



Chorouq Machtache, Directrice commerciale d’Epson Maroc a déclaré : « Ces modèles A4 élargissent notre gamme WorkForce Enterprise et offrent des niveaux de productivité impressionnants comparables à ceux des modèles A3 AM-C, avec une expérience utilisateur fluide grâce à l'interface commune, tout en ayant un encombrement réduit. Ils offrent une grande productivité, comparables à ceux des modèles AM-C A3, grâce à notre technologie d’impression à froid Zéro Chaleur.»



Les vitesses d'impression rapides, la fiabilité élevée et le faible encombrement du produit sont couplés avec une réduction de la consommation d'énergie et des déchets ;caractéristiques attendues de la technologie d'impression à jet d'encre Zéro Chaleur d’Epson ; ce qui renforce le programme de développement durable et offre une alternative convaincante aux imprimantes laser traditionnelles.



Développées à partir de la plate-forme ouverte d'Epson, ces imprimantes multifonctions s'intègrent facilement dans les infrastructures technologiques existantes et sont compatibles avec toutes les solutions logicielles tierces.