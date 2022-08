Envisager une économie verte africaine

Alors que l'économie mondiale subit une transformation fondamentale pour se décarboner d'ici 2050, la question pour l'Afrique est de savoir si elle peut s'industrialiser et se développer rapidement sans combustibles fossiles. La réponse à cette question est un «oui» retentissant, à condition que la communauté internationale parvienne à un nouveau pacte mondial sur l'économie verte émergente.



Un nouveau pacte devrait inclure au moins trois engagements fondamentaux. Premièrement, la communauté internationale devrait créer un fonds pour les énergies vertes afin de promouvoir une transition énergétique équitable en Afrique. Cela stimulerait l'entrepreneuriat local dans le secteur de l'énergie verte, y compris la fabrication verte, les chaînes d'approvisionnement, l'accès au marché et les innovations technologiques vertes.



Deuxièmement, un consensus mondial doit reconnaître que les exportations de matières premières sont la principale raison pour laquelle l'Afrique reste pauvre malgré ses vastes richesses en minerais et matières premières. La communauté internationale devrait rejeter ce statu quo et, en tant que troisième pilier du pacte mondial, développer un cadre pour investir dans la fabrication verte en Afrique.



Cela peut prendre la forme de coentreprises mondiales et de partenariats stratégiques pour construire des usines de fabrication en Afrique, la priorité étant donnée aux projets verts. C'est grâce à la fabrication et au développement d'une économie à valeur ajoutée que l'Afrique peut parvenir à une industrialisation rapide, à des transferts de connaissances et de technologie et à des réductions substantielles de la pauvreté.



Le Kenya fournit un modèle pour réinventer la transition énergétique. Nous aspirons à construire une société du savoir numérique durable, diversifiée, ouverte, inclusive et démocratique. Elle sera stimulée par la recherche, l'innovation et la gestion prudente de nos ressources naturelles au sein d'une économie bien gérée et diversifiée. Nous avons l'intention de devenir un leader mondial dans toutes les facettes de l'économie verte, y compris la finance, les technologies de l'information et de la communication (TIC), la science des données, la recherche et le développement et la fabrication.



Notre ambition est à la hauteur de notre histoire. Alors que la fintech en était encore à ses balbutiements, le Kenya est devenu un leader mondial du secteur avec l'invention du système de paiement numérique M-Pesa. Puis, rien qu'en 2009, nous avons attiré des investissements entièrement nouveaux dans le secteur des logiciels et de l'informatique de 63 pays.



Aujourd'hui, nous hébergeons des entreprises mondiales telles que Microsoft, Alphabet (Google), Cisco, Oracle, IBM, Abbott Laboratories et Meta (Facebook). En tant que plaque tournante mondiale émergente des TIC, le Kenya est aujourd'hui considéré comme l'un des pays les plus innovants d'Afrique.



Dans le domaine de l'environnement, la fille préférée du Kenya, feu Wangari Maathai , a remporté le prix Nobel de la paix en 2004 pour la création du Green Belt Movement, une campagne mondiale pionnière visant à protéger les écosystèmes et à lutter contre les liens entre la pauvreté, l'eau potable, la sécurité alimentaire et le changement climatique. Et plus tôt, en octobre 1973, le Kenya est devenu le premier pays du Sud global à accueillir une agence des Nations Unies. Depuis lors, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a son siège au Kenya et 23 autres agences des Nations Unies y opèrent désormais.



Le Kenya est également un chef de file dans le secteur des énergies renouvelables, avec 75 % de son électricité provenant de l'énergie solaire, géothermique, éolienne et hydroélectrique. Avec l'utilisation de réseaux intelligents décentralisés et de mini-réseaux verts, nous pouvons atteindre 100 % d'énergie renouvelable tout en développant rapidement l'électrification rurale pour promouvoir l'inclusion numérique et financière.



Mais le Kenya ne fait que commencer. Nos ressources naturelles sont vastes. Nous avons d'importants gisements d'éléments de terres rares et de métaux critiques qui sont essentiels pour les véhicules électriques (VE) et d'autres technologies nécessaires à la décarbonisation.



S'ils sont utilisés correctement, ces minéraux peuvent constituer les éléments constitutifs d'une fabrication, d'une infrastructure et de chaînes d'approvisionnement écologiques et durables. En promouvant la fabrication verte, nous pouvons créer un grand nombre d'emplois bien rémunérés et sortir des millions de personnes de la pauvreté. Les «produits verts» de haute qualité basés sur les meilleures pratiques modernes se vendent à des prix plus élevés. En promouvant les industries à haute valeur ajoutée, nous libérerons notre plus grande ressource : les énergies et les talents de nos jeunes.



Mais cette transition nécessitera d'investir dans les infrastructures vertes et le capital humain nécessaire pour soutenir les écosystèmes d'entreprises vertes. Pour cette raison, je crois que le Kenya, comme de nombreux pays en développement, doit faire de la fabrication verte une priorité nationale. Nous pouvons progresser rapidement vers cet objectif en décarbonant et en augmentant la productivité dans les secteurs agro-industriels tels que le coton, le textile et l'habillement. Nous devons également restructurer l'industrie sidérurgique pour produire un «acier vert» de haute qualité, et nous devons fabriquer davantage de produits de grande valeur qui dépendent des éléments de terres rares et des métaux critiques qui sont abondants au Kenya.



Il en est de même dans toute l'Afrique. Imaginez du chocolat entièrement fabriqué au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Imaginez des batteries de VE fabriquées en République démocratique du Congo et de l'acier vert du Kenya. Imaginez du cuivre entièrement transformé en Zambie et des diamants exportés sous forme de produits finis depuis le Botswana. Imaginez que l'Afrique devienne le premier producteur mondial d'hydrogène vert et le leader de la technologie de capture du carbone. Imaginez un continent capable de prendre une longueur d'avance sur le reste du monde en matière de technologie verte, de R&D, de fabrication et de financement.



C'est une vision réaliste. Mais cela nécessitera un nouveau pacte mondial. Avec le soutien total de la communauté internationale par le biais de facilités financières appropriées et d'un cadre pour promouvoir la fabrication verte et décourager les exportations de matières premières en provenance d'Afrique, des pays comme le Kenya peuvent donner le ton en créant des économies durables du XXIe siècle, sortir des millions de personnes de la pauvreté et assurer l'avenir de notre planète.



Par Raila Odinga

Ancien premier ministre du Kenya (2008-13) et candidat à la présidence.