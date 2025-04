Entrepreneuriat pour le social : Quand le libéralisme rencontre la social-démocratie, la douleur sociale devient un moteur de l’innovation

Il y a des vérités qui dérangent, non pas parce qu’elles sont fausses, mais parce qu’elles obligent à regarder autrement. Dire que plus de quatre milliards d’êtres humains vivent avec moins de deux dollars par jour, ce n’est pas simplement lancer un chiffre dans le vide, c’est invoquer une humanité que l’on a trop souvent reléguée à la marge des modèles économiques. Mais cette grande partie de la population, que l’on appelle "base de la pyramide » concept proposé par Prahalad et Stuart1, ne se réduit pas à des chiffres. Ce sont des mains qui fabriquent, des yeux qui comparent, des cœurs qui aspirent à mieux.



Ce sont des consommateurs exigeants, non pas parce qu’ils ont le choix, mais justement parce qu’ils n’ont pas le luxe de se tromper. Ce sont des entrepreneurs de l’ombre, qui créent, innovent, inventent des solutions dans l’urgence, souvent sans capital, mais avec une intelligence du réel que bien des stratégies d’affaire oublient.



La pauvreté n'est pas un vide économique — c'est un espace à voir autrement



Ce que l’on appelle pauvreté, dans le langage du marché, est souvent perçu comme un gouffre : absence de pouvoir d’achat, manque d’accès, complexité logistique. Mais ce regard est incomplet, presqu’aveugle. Car ce n’est pas l’absence de marché qui fait la pauvreté, c’est l’absence de regard stratégique sur ces territoires de vie. Ce que certains nomment "zones à risque", d’autres pourraient appeler "champs d'opportunités". La base de la pyramide1 est une terre féconde. Ce n’est pas une terre à conquérir, mais une terre à écouter. Une terre qui ne demande pas la charité, mais l’intelligence du lien et d’accessibilité. Elle peut le rendre de retour par un énorme profit, pérenne.



Face à cela, il ne suffit plus de plaquer des modèles économiques standards. Il ne suffit plus de réduire la qualité d’un produit pour le rendre "abordable". Il faut réinventer les logiques, construire les solutions, écouter le terrain. Réinventer complètement la chaîne de valeur, c’est découvrir un énorme potentiel. Ce qu’a proposé Hindustan Unilever avec son programme Shakti n’est pas juste un cas d’école. C’est une démonstration vivante : quand une entreprise choisit de faire confiance à des femmes rurales, quand elle leur confie les clés de la distribution, elle ne crée pas qu’un canal logistique. Elle tisse une alliance, elle génère de l’estime, elle multiplie les cercles vertueux : santé publique améliorée, emploi féminin renforcé, image de marque consolidée, et surtout marché pérennisé. C’est cela l’économie incarnée. Par la création de la valeur et pas uniquement le profit.



Le capitalisme se redéfinit par évolution. Quand la douleur sociale devient le moteur de l'innovation



Michael Porter et Mark Kramer2 ont proposé une lecture courageuse : le capitalisme doit être reconfiguré de l’intérieur, transfiguré par le sens, nourri de finalités nouvelles. Créer de la valeur partagée, c’est dépasser la RSE cosmétique, c’est sortir de la logique du "donnant-donnant", pour entrer dans une écologie du lien, où répondre à un besoin social devient une stratégie de croissance. Il ne s’agit pas de "faire le bien" comme une parenthèse morale. Il s’agit de faire du bien en faisant mieux. En repensant le produit, le service, la chaîne de valeur, la gouvernance… à partir de ce que la société attend vraiment. Un potentiel de création de la valeur, du profit, des bienfaits jusque-là inabordé par la myopie du profit.



Le manque d’eau potable ? Une opportunité de créer des systèmes décentralisés de purification. La malnutrition ? Une incitation à concevoir des aliments enrichis, accessibles, locaux. L’exclusion bancaire ? Un appel à inventer des micro-outils financiers mobiles. Et c’est là que naît l’étincelle : le social devient la racine de l’innovation, non sa conséquence.

L’entreprise ne vend plus un produit. Elle propose une solution. Elle ne pénètre plus un marché. Elle rejoint un écosystème. La douleur sociale devient le moteur de l’innovation.

Le sens comme levier stratégique une boussole nouvelle pour les entreprises du XXIe siècle



Aujourd’hui, le monde n’achète plus seulement des objets, il achète des intentions



Il n’achète plus uniquement la fonctionnalité, il veut voir la cohérence, la valeur profonde, la finalité humaine. Une entreprise qui regarde la misère comme une anomalie, se condamne à l’inertie. Mais une entreprise qui la regarde comme une interpellation, comme un appel à faire autrement, devient acteur de l’Histoire.« Là où il y a un échec social, il y a une défaillance du marché — et donc, une opportunité». Cette phrase n’est pas qu’un slogan.



C’est une boussole. Elle appelle à voir dans chaque fracture, un chantier. Dans chaque douleur, une direction. Et surtout : dans chaque silence économique, un murmure qui attend d’être entendu. Les entreprises qui réussiront demain ne seront pas uniquement les plus grandes, mais les plus justes. Celles qui auront su conjuguer le chiffre au cœur, et le cœur au chiffre. Celles qui auront compris que le développement n’est pas un acte de conquête, mais un chemin partagé, porté par le récit commun du progrès. Un progrès qui se renouvelle et se réinvente de lui-même.



Une convergence douce mais radicale des pensées, des idéologies



Nous sommes les témoins d’un frémissement profond. Quelque chose bouge sous la surface des doctrines figées. Un changement d’époque plus que d’opinion. Une convergence douce mais radicale des pensées, des idéologies, des boussoles morales. Le libéralisme, lorsqu’il est sincère, lorsqu’il se dépouille de ses excès et retrouve sa vocation première — celle de libérer les énergies — semble désormais tendre la main à la démocratie sociale, non comme adversaire, mais comme alliée du sens. Et de ce croisement inattendu naît un souffle nouveau.



Un souffle capable de générer des synergies, de libérer des forces longtemps contenues, de révéler le potentiel enfoui dans chaque recoin de la société. Ce n’est plus une logique de confrontation, mais d’interdépendance créative. Ce n’est plus une guerre froide entre modèles, mais une danse subtile entre efficacité et équité, entre liberté individuelle et destin collectif. Une cocréation de la valeur partagée. L’objectif n’est plus la croissance pour quelques-uns, ni la justice au prix de l’immobilisme. L’enjeu, désormais, c’est la création de valeur partagée, le développement pour tous, l’inclusion comme moteur. Non pas pour une élite, ni pour une nation. Mais pour l’humanité entière. Une humanité qui ne laisse personne derrière, pas même les silences.



Le moteur de demain ne sera plus réservé à une élite modérée ni à une classe moyenne érigée en pilier artificiel. Ce n’est plus une portion de la population qui portera le poids du monde, mais le monde tout entier qui portera sa propre dignité. Et ce sont justement celles et ceux que l’on croyait relégués aux marges — les invisibles, les silencieux, les mains nues — qui deviendront le souffle central du progrès. Les lignes rigides qui cloisonnaient les classes sociales comme des frontières gravées se dissoudront peu à peu. Ce qui émerge, c’est une société organique, vivante, interconnectée — où chaque être humain est une cellule porteuse de fonction, chaque groupe un organe vital, œuvrant pour l’équilibre du tout. Et dans cette nouvelle architecture sociétale, le bas ne sera plus synonyme d’infériorité, mais de racine nourricière.