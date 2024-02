En Colombie, un nouveau brevet pour protéger les abeilles des insecticides

Des chercheurs d'une université colombienne ont déposé le brevet d'une formule d'un supplément végétal qui protège le cerveau des abeilles de l'exposition aux insecticides, a annoncé l'institution.

Il s'agit d'un liquide d'origine végétale qui a été enregistré auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle.



Il promet de devenir "une pierre angulaire pour la conservation" des quelque 20.000 espèces d'abeilles dans le monde, a affirmé dans un communiqué mardi Andre Josafat Riveros, professeur à la Faculté des sciences naturelles de l'Université de Rosario, qui a dirigé la recherche.



L'Université d'Arizona aux Etats-Unis et l'Université Javeriana en Colombie ont également participé au développement de cette formule à base de flavonoïdes, des composés ayant "des propriétés protectrices, antioxydantes et anti-inflammatoires (...) chez l'homme", précise le communiqué.



Immobilisées dans de minuscules gilets en plastique, plusieurs abeilles ont bu la formule à travers un entonnoir très fin. Le groupe s'est avéré plus résistant aux effets néfastes des pesticides que leurs homologues nourries sans le supplément.



Les premiers résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal of Experimental Biology en 2022.

Les abeilles jouent un rôle crucial dans le processus de pollinisation, c'est-à-dire l'échange de pollen entre les fleurs qui permet aux plantes de se reproduire.



En récoltant le nectar pour se nourrir, et grâce aux minuscules poils qui recouvrent leurs corps, les abeilles répandent des granules de pollen sur les milliers de fleurs qu'elles visitent chaque jour, une tâche silencieuse mais essentielle pour la survie de nombreuses plantes et la sécurité alimentaire de l'homme.



Cependant, avec 35% des espèces d'insectes menacées d'extinction dans le monde, les abeilles figurent parmi les principales espèces menacées par l'activité humaine, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2023.

L'utilisation de pesticides dans l'agriculture à grande échelle est l'un des principaux facteurs à l'origine de cette menace.

Après avoir été exposée à ces produits chimiques, "l'abeille ne sait plus où sont les fleurs et, si elle les atteint, elle ne se souvient plus de l'emplacement de la ruche et n'a plus assez de force pour se déplacer", explique le professeur Riveros.



"La formule que nous avons mise au point réduit ces altérations chez les abeilles et les autres pollinisateurs", ajoute-t-il.



Selon le gouvernement colombien, environ 3.000 ruches, contenant chacune environ 50.000 abeilles, disparaissent chaque année, conséquence de l'usage des pesticides, et notamment des effets néfastes du Fipronil et l'Imidaclopride, deux neurotoxiques couramment utilisés dans l'agriculture.



Pour tenter d'enrayer la disparition des abeilles, l'Institut colombien de l'agriculture (ICA) a décidé d'interdire le Fipronil à partir de février.