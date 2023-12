Elle achète un vase trois dollars sur une brocante et le revend plus de 100.000 dollars aux enchères

Un vase acheté à un prix dérisoire s’est revendu une petite fortune aux enchères aux Etats-Unis. L’objet avait été déniché à 3,99 dollars (3,65 euros) par une Américaine dans une brocante du comté de Hanover, rapporte The Guardian. Et elle vient de le revendre à plus de 107.000 dollars, soit plus de 98.000 euros !



Lors de son achat, l’acheteuse a eu le nez creux. Elle a tout de suite supposé que son vase valait bien plus. «J’avais l’impression qu’il pouvait valoir 1.000 ou 2.000 dollars, mais je n’avais aucune idée de sa valeur réelle jusqu’à ce que je fasse un peu plus de recherches», a-t-elle raconté dans les colonnes du New York Times.



L’Américaine avait notamment remarqué la lettre «M» inscrite sur le fond de l’objet, supposant qu’il pouvait s’agir de l’abréviation de Murano, une île italienne située près de Venise célèbre pour sa tradition de la verrerie. Guidée par son instinct, elle a continué ses recherches en ligne et des passionnés lui ont indiqué que le vase ressemblait à une œuvre du célèbre architecte italien Carlo Scarpa. Et ils avaient vu juste.



Lorsque l’acheteuse a envoyé des photos de l’objet à la maison de vente aux enchères Wright, son président, Richard Wright, a immédiatement pris contact avec elle. « Dès que j’ai vu les photos, j’ai eu un très bon pressentiment», a-t-il déclaré au New York Times. Après avoir été officiellement identifié comme une œuvre de Carlo Scarpa datant des années 40, le vase a été mis aux enchères et acheté par un collectionneur d’art privé européen.