Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, présidera les travaux du Congrès provincial USFP/Dakhla, placé sous le thème «Dakhla, la cité de l’avenir atlantique».



Ce Congrès aura lieu ce mardi à partir de 18 heures à la salle des congrès à la Chambre agricole, sise boulevard Al Walae à Dakhla.