Driss Lachguar présidera les travaux du Congrès provincial USFP/Dakhla

L’Union socialiste : La refondation par le terrain, la renaissance par les provinces Renouveler les structures provinciales, redonner sens à l’action publique et foi à la citoyenneté
Sans les surenchères qui ont fait avorter la motion de censure proposée par l’USFP, nous ne serions pas dans la situation actuelle
Nous adhérons pleinement aux manifestations pacifiques mais nous nous opposons aux actes de destruction du patrimoine public et privé
Driss Lachguar préside le 3ème Congrès provincial USFP/Azilal
Ce Congrès aura lieu ce mardi à partir de 18 heures à la salle des congrès à la Chambre agricole, sise boulevard Al Walae à Dakhla.