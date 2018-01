La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Place boursière casablancaise a terminé ses échanges sur une note positive mercredi, grâce à la bonne tenue de la quasi-totalité des secteurs cotés. Au terme de cette séance, caractérisée par un vacillement nettement dans la zone verte, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, gagne 0,27% à 12.538,50 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’apprécie de 0,29% à 10.219,63 points.

La tendance est corroborée par l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui se bonifie de 0,25% à 11.719,42 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid est en progression de 0,26% à 10.727,53 points. A la cloche finale, le volume global des échanges de titres atteint 86,82 millions de dirhams (MDH), entièrement réalisé sur le marché central et dominé par les transactions portant sur les valeurs: Attijariwafa bank (41,77 MDH), Brasserie du Maroc (7,68 MDH) et Marsa Maroc (6,72 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière se chiffre à plus de 635,27 milliards de dirhams. Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+4,92% à 32,60 DH), Aluminium du Maroc (+3,07% à 1.310 DH), Saham Assurance (+2,90% à 1.595 DH), Total Maroc (+1,65% à 1.850 DH) et Alliances (+1,61% à 218,40 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par CTM (-4,73% à 805 DH), S.M Monétique (-3,56% à 263,10 DH), Taqa Morocco (-2,17% à 934,30 DH), RDS (-0,72% à 152 DH) et Stroc Industrie (-0,71% à 49,10 DH).



Appel à la réactivation de la commission mixte Maroc-Nigeria

La ministre déléguée des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, Khadija Bukar Abba, a appelé, mercredi à Rabat, à la réactivation de la commission mixte Maroc-Nigeria. Lors d'un point de presse conjoint tenu à l’issue de son entrevue avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, la responsable nigériane a émis le souhait de voir ladite commission, dont la dernière réunion remonte à l’an 2000, se réunir à nouveau le plus tôt possible. Mme Bukar Abba a fait savoir que ses entretiens avec Mme Boucetta ont porté sur les moyens à même d’assurer une mise en œuvre effective des conventions signées durant la visite de SM le Roi Mohammed VI au Nigeria en décembre 2016. Elle a aussi indiqué que cette rencontre a été l’occasion pour discuter des moyens à même de consolider les relations entre les deux pays. Pour sa part, Mme Boucetta a affirmé que ces entretiens ont constitué une opportunité pour réaffirmer la qualité des relations qu’entretiennent le Maroc et le Nigeria et souligner la relation privilégiée existant entre SM le Roi et le Président du Nigeria Muhammadu Buhari.

Les relations entre le Maroc et le Nigeria couvrent plusieurs domaines particulièrement les secteurs économique et sécuritaire, a-t-elle dit, ajoutant que les deux parties ont convenu de créer un comité mixte comprenant des représentants des secteurs public et privé pour assurer le suivi des projets entrepris.