Divers Economie

Les nuitées touristiques en progression

à Marrakech durant les 9 premiers mois



Le nombre des nuitées enregistrées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés de la ville de Marrakech s'est apprécié de 10% durant les neuf premiers mois de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année 2017.

Selon les statistiques publiées par le Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech, un total de 6.333.482 nuitées a ainsi été enregistré à fin septembre dernier, contre 5.768.370 durant la même période de l’année écoulée.

Concernant le taux d’occupation, il a été de 58%, contre 52% réalisé durant la période janvier-septembre 2017.

Quant à la durée moyenne du séjour durant les neuf premiers mois de 2018 dans la cité ocre, elle était de 3 jours, soit une moyenne identique à celle enregistrée lors de la même période de l’année 2017.

S’agissant du seul mois de septembre, le nombre des nuitées à Marrakech a atteint 729.035 contre 678.813 en septembre 2017, soit une appréciation de 7%.

Par nationalité, les Français ont réalisé le plus grand nombre de nuitées durant les neuf premiers mois de l’année en cours, avec 1.822.033 contre 1.638.705 une année auparavant (+11%).

Les Britanniques arrivent en 2ème position avec 808.461 nuitées (+1%), suivis des Allemands avec 319.721 nuitées (+31%), des Espagnols avec 221.498 nuitées (+46%), du marché des pays arabes avec 149.718 nuitées (+3%) et des Américains (138.625 nuitées/+24%), alors que le marché belge a accusé une baisse de 2% (136.119 nuitées).

En termes de classement par unité d’hébergement touristique, les hôtels classés 5 étoiles viennent en tête avec 2.060.583 nuitées, suivis des hôtels 4 étoiles (1.761.635 nuitées) et des clubs hôtels (1.361.157 nuitées), selon la même source.



Signature d'une convention entre la CME et l’APEFE pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans la région de Safi



La compagnie marocaine des énergies (CME), filiale du groupe belge WindVision, et l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (APEFE), ont signé, mardi à Rabat, une convention dans le cadre du programme "Min Ajliki", destiné à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans la région de Safi. Signée en présence de la princesse Astrid, représentante du Roi de la Belgique, cette convention s'inscrit dans le cadre du programme de développement social de la CME destiné à la population locale de la région de Safi, a indiqué à cette occasion, Hassan Nadir, directeur général de la CME.

De son côté, Benoît Stievenart, administrateur du programme de l'APEFE "Min Ajliki" au Maroc, soutenu par la Coopération belge au développement, a relevé, lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence aussi du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah, que la convention vise notamment à soutenir l'entrepreneuriat féminin dans la région de Safi, dans le cadre de l'accompagnement de la CME des populations locales et à contribuer à leur autonomisation.

Pour sa part, M. Rebbah s'est félicité de ce partenariat qui est une "belle réussite" dans ses dimensions humaine, "business" et politique, soulignant qu'une telle convention va sans doute consolider davantage les relations de coopération entre le Maroc et la Belgique. La princesse Astrid de Belgique préside une importante délégation composée de ministres fédéraux et régionaux et d’hommes d’affaires dans le cadre d’une mission économique au Maroc, du 25 au 30 novembre