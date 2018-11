Divers Economie

La Bourse de Casablanca en bonne mine



La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 12 au 16 novembre 2018 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,61% et 0,60%. Au terme de cette période, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.143,56 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.058,62 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -10,05% et -10,31%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,28% à 9.988,53 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a affiché une hausse de 0,72% à 9.533,36 points. Concernant l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a gagné 0,12% à 892,50 points.

Sur le plan sectoriel, 13 compartiments ont clôturé dans le vert, avec des hausses allant de 10,81% pour les "immobiliers" à 0,11% pour les "boissons". En revanche, 8 secteurs ont affiché des baisses variant entre -2,84% pour le compartiment de "sylviculture et papier" et -0,29% pour celui de l'"agroalimentaire/production". Dans la foulée, la capitalisation boursière s'est chiffrée à 567,8 milliards de dirhams (MMDH).

La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 337,95 millions de dirhams (MDH).

S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Douja Prom Addoha, Res Dar Saada, Alliances et Fenie Brossette avec des hausses respectives de +11,73%, +9,90%, +9,44% et +7,06%.

En revanche, AFMA, BMCI, CIH et Atlanta ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement -8,13%, -6,82%, -4,62% et -4,57%.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa bank, Res Dar Saada, BCP et Cosumar, avec des parts respectives de 13,79%, 11,15%, 10,46%, 9,31%.



Les IDE en hausse de 41,5% à fin octobre



Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc s'est établi à 30,27 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2018, en nette hausse de 41,5% par rapport à la même période un an auparavant, fait savoir l'Office des changes.

Ce résultat s'explique par la hausse des recettes (+11,71 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+2,82 MMDH), explique l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs d'octobre 2018.

Concernant les recettes des Marocains résidant à l'étranger, elles se sont stabilisées à 55,35 MMDH au titre des dix premiers mois de 2018 (-0,1%), indique l'Office des changes.

La balance voyages fait, quant à elle, ressortir une baisse de son solde de 2,5% (-1,14 MMDH), atteignant ainsi 45,25 MMDH entre janvier et octobre 2018, contre 46,4 MMDH un an auparavant.