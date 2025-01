Des sénateurs français "impressionnés" par le développement des provinces du Sud du Royaume

Une délégation de sénateurs français, actuellement en visite au Maroc, s'est dite "impressionnée" par le développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume ainsi que par l'ampleur des projets en cours, notamment dans la ville de Dakhla.



"Nous sommes impressionnés par l'importance" à la fois des projets que "nous avons observés et de ceux qui nous ont été présentés à Dakhla", a dit à la presse le sénateur Max Brisson (groupe Les Républicains, Pyrénées Atlantiques), à l'issue d'une rencontre, jeudi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



"Nous avons été impressionnés non seulement par le développement dans les provinces du Sud, mais aussi par la manière dont ces projets s'intègrent dans une vision géostratégique, géopolitique et géoéconomique de la région", a ajouté M. Brisson, qui s'exprimait au nom de cette délégation de sénateurs, membres du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc au Sénat.



Outre M. Brisson, la délégation française comprend les sénatrices Anne-Catherine Loisier (groupe Union centriste, Côte d'Or) et Laure Darcos (groupe Les Indépendants, Essonne). Elle s'est rendue mercredi à la ville de Dakhla où elle a eu des rencontres avec le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, le vice-président du Conseil régional, Moulay Boutal Lembarki, et le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, et visité plusieurs projets d'envergure dans la région, dont la Station de dessalement de l'eau de mer et le chantier du nouveau port de Dakhla Atlantique.



Qualifiant de "fructueux" les échanges de la délégation française avec M. Bourita, qui se sont déroulés en présence notamment du président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des Conseillers, Mohamed Zidouh, le sénateur s'est félicité des relations "fraternelles et chaleureuses" liant les deux pays, et de l'élan qui leur a été insufflé, suite à la visite d'Etat effectuée par le Président français, Emmanuel Macron, dans le Royaume.



Plusieurs thématiques ont été évoquées lors de cette rencontre avec M. Bourita dans la perspective de contribuer à renforcer davantage la relation franco-marocaine, a précisé le parlementaire français.



"Nous allons devoir faire vivre nos relations et écrire quelque unes des pages souhaitées par Sa Majesté le Roi et le Président de la République dans le renouvellement de ces liens qui unissent nos deux pays", a-t-il dit.



M. Brisson a, par ailleurs, annoncé que le Maroc sera l'invité d'honneur de la prochaine édition du Salon du livre de Paris.