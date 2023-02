Des entreprises russes en mission commerciale au Maroc

Sept entreprises russes participeront prochainement à une mission d'affaires au Maroc, à l'initiative du Centre Mosprom, un organisme spécialisé dans le développement des exportations des entreprises moscovites.



"Eu égard à la forte demande pour nos produits de la part des entreprises marocaines, le Centre Mosprom organisera une mission commerciale", a annoncé, dans un communiqué, le chef du Département de l'investissement et de la politique industrielle de la ville de Moscou, Vladislav Ovtchinski.



"Au total, sept équipementiers de la capitale seront représentés", a précisé le responsable, notant que les sociétés sélectionnées par le Centre Mosprom pour prendre part à cette mission se spécialisent, notamment, dans la fabrication de graveurs et marqueurs laser professionnels, d'imprimantes 3D, d'équipements de sécurité des transports et d'installations stratégiques, rapporte la MAP.



Organisée dans le cadre du programme d'acheteurs du Centre Mosprom, la mission commerciale sera marquée par des négociations B2B ciblées entre les fabricants et les acheteurs, ajoute le communiqué.



De l’avis de M. Ovtchinski, "le marché marocain est l'une des destinations les plus prometteuses pour le développement des exportations de la capitale", soulignant que "les matières plastiques et les matières premières pour la production de polymères font l'objet d'une demande particulière".



Citée par le communiqué, Alexandra Semenova, responsable de développement chez Diagnostika-M, a relevé que son entreprise "a déjà coopéré avec Mosprom et a participé à plusieurs missions commerciales, notamment dans un format en ligne avec le Maroc".



"Cette expérience a montré l'intérêt des partenaires marocains pour nos produits de haute technologie", a-t-elle dit, exprimant le souhait de poursuivre le développement des contacts dans un format présentiel et d’acquérir de nouveaux partenaires sur "un marché aussi prometteur que le Maroc".



Créé par le département de l'investissement et de la politique industrielle de Moscou, le Centre Mosprom fournit un soutien individuel aux exportateurs, mettant à leur disposition des analyses des marchés cibles et prodiguant des conseils sur les stratégies les plus efficaces pour accéder aux marchés étrangers.