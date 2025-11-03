Défaite d’entrée de l’EN U17 au Mondial

La sélection marocaine des moins de 17 ans de football s'est inclinée face à son homologue japonaise par 2 buts à 0, lundi à Aspire Zone à Doha, lors de la 1ère journée (groupe B) du Mondial de la catégorie qui se tient jusqu'au 27 novembre au Qatar.



Les deux buts de la rencontre ont été marqués par TaigaSeguchi (57è) et DaigoHirashima (90è+8).

L'autre match de ce groupe s’est terminé sur un carton du Portugal vainqueur de la Nouvelle-Calédonie par 6 à 1.



Lors de la 2è journée, prévue jeudi prochainau stade n° 8 de l’Aspire Zone (13h30), le Maroc affrontera le Portugal, avant de croiser le fer avec la Nouvelle-Calédonie le 9 courant (14h30) dans le cadre de la 3è et dernière journée.



A l’issue du match Maroc-Japon, le sélectionneur national des U17, Nabil Baha, a affirmé que le Onze national est déterminé à montrer un tout autre visage lors de son deuxième match du Mondial de la catégorie face au Portugal.



« Nous allons tirer les leçons qui s’imposent de la rencontre face au Japon afin de montrer un autre visage lors de notre prochain match », a déclaré Baha à la presse.



« Nous avons encore deux matchs à disputer, qui seront désormais les plus importants pour nous », a-t-il ajouté, soulignant qu’il est nécessaire « d’analyser ce qui n’a pas fonctionné contre le Japon, de corriger les erreurs et, surtout, de parler avec les joueurs pour qu’ils gardent un état d’esprit positif ».



« Nous savions que nous allions affronter trois rencontres difficiles dans cette compétition, car nous avons hérité d’un groupe relevé », a reconnu le technicien national, avant de rappeler que « ces joueurs nous ont déjà rendus fiers et ont montré de très belles choses ».

« Notre mission est désormais de bien préparer le match contre le Portugal et d’aller chercher la victoire », a-t-il insisté, précisant que « l’objectif reste de passer le premier tour ».



Doha : Mohammed Benmassaoud (MAP)