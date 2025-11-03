Défaite d’entrée de l’EN U17 au Mondial

Les deux buts de la rencontre ont été marqués par TaigaSeguchi (57è) et DaigoHirashima (90è+8).
L'autre match de ce groupe s’est terminé sur un carton du Portugal vainqueur de la Nouvelle-Calédonie par 6 à 1.
Lors de la 2è journée, prévue jeudi prochainau stade n° 8 de l’Aspire Zone (13h30), le Maroc affrontera le Portugal, avant de croiser le fer avec la Nouvelle-Calédonie le 9 courant (14h30) dans le cadre de la 3è et dernière journée.
A l’issue du match Maroc-Japon, le sélectionneur national des U17, Nabil Baha, a affirmé que le Onze national est déterminé à montrer un tout autre visage lors de son deuxième match du Mondial de la catégorie face au Portugal.
« Nous allons tirer les leçons qui s’imposent de la rencontre face au Japon afin de montrer un autre visage lors de notre prochain match », a déclaré Baha à la presse.
« Nous avons encore deux matchs à disputer, qui seront désormais les plus importants pour nous », a-t-il ajouté, soulignant qu’il est nécessaire « d’analyser ce qui n’a pas fonctionné contre le Japon, de corriger les erreurs et, surtout, de parler avec les joueurs pour qu’ils gardent un état d’esprit positif ».
« Nous savions que nous allions affronter trois rencontres difficiles dans cette compétition, car nous avons hérité d’un groupe relevé », a reconnu le technicien national, avant de rappeler que « ces joueurs nous ont déjà rendus fiers et ont montré de très belles choses ».
« Notre mission est désormais de bien préparer le match contre le Portugal et d’aller chercher la victoire », a-t-il insisté, précisant que « l’objectif reste de passer le premier tour ».
Doha : Mohammed Benmassaoud (MAP)