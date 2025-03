Débat à Casablanca au sujet de l’impact de l’économie numérique sur l’emploi

Des experts en cybersécurité et des acteurs associatifs ont débattu vendredi à Casablanca des défis posés par l’économie numérique ainsi que son impact sur le marché du travail, et ce, dans le cadre d’une table-ronde organisée par l’Association Jeunes du 21ème siècle.



Lors de cette rencontre tenue sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, les intervenants ont jugé nécessaire de mener une réflexion autour des défis et opportunités de la transition numérique tout en préconisant de dresser l’état des lieux de l’économie numérique ou encore la cybersécurité et la confiance numérique.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association Jeunes du 21ème siècle, Aziz Fekaki, a indiqué que ce débat cherche à mettre en lumière l’importance de l’économie numérique dans la création de l’emploi, notant que les formations en la matière ciblent tout particulièrement les étudiants et les jeunes.



Et d’ajouter que la transition numérique favorise le développement régional et répond parfaitement aux attentes des jeunes.



Pour sa part, Hicham Fayek, expert en cybersécurité, a relevé la pertinence de ce débat, étant inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition numérique, notant qu’il permet aux jeunes de mieux appréhender l’importance de la cybersécurité.



D’où, pour lui, la nécessité de former les jeunes et de les accompagner dans le domaine de la digitalisation de manière à tirer profit des opportunités offertes par les technologies numériques, outre la promotion de l’emploi.



Ce débat s’inscrit dans le cadre d’une série de conférences réunissant les jeunes et les représentants d’institutions publiques, des établissements scolaires ainsi que des entreprises.