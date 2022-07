De nombreuses espèces à sang froid ne vieillissent quasiment pas

Etre une tortue, secret d'une éternelle jeunesse? Le faible vieillissement observé chez des espèces à sang froid remet en cause, selon deux études publiées jeudi, l'idée selon laquelle la dégradation biologique progressive, qui mène à la mort des animaux, est inévitable.



Au-delà de quelques cas particuliers -- comme la tortue "Jonathan", 190 ans --, la question n'avait pas été étudiée aussi largement, a expliqué à l'AFP David Miller, coauteur de l'un des deux articles, publiés dans la prestigieuse revue "Science".



Des chercheurs "s'étaient davantage penchés sur un travail de comparaison, vraiment complet, avec les oiseaux et les animaux dans la nature", raconte le chercheur en écologie de l'université Penn State, aux Etats-Unis. "Mais ce que nous savions sur les amphibiens et les reptiles venait d'une espèce ici, d'une autre là..."



Pour son travail, David Miller a rassemblé des données de travaux de terrain de long terme comprenant 107 populations de 77 espèces sauvages, dont des tortues, des amphibiens, des serpents et des crocodiliens.



Ces études, en identifiant puis suivant des individus sur plusieurs années, permettent d'estimer, avec des probabilités, la mortalité de la population en question.



Ils ont également collecté des données sur la durée de vie des animaux après la maturité sexuelle et, avec des méthodes statistiques, déterminé les rythmes de vieillissement -- ou sénescence -- ainsi que la longévité, c'est-à-dire ici l'âge au bout duquel 95% de la population est déjà morte.



"Nous avons trouvé des exemples de vieillissement minime", a poursuivi Beth Reinke, biologiste à l'université Northeastern aux Etats-Unis, et l'une des principales auteures de l'étude.



S'ils s'attendaient à cela pour les tortues, des conclusions similaires sont apparues pour une espèce dans chaque groupe d'animaux à sang froid, dont celui des grenouilles et des crocodiles.



"Un vieillissement ou sénescence minime ne veut pas dire qu'ils sont immortels", a précisé la chercheuse: ils ont une chance de mourir, mais cette probabilité n'augmente pas avec l'âge.



A l'inverse, chez les femmes américaines par exemple, le risque de mourir dans l'année à 10 ans est d'un sur 2.500, contre un sur 25 à 80 ans.



L'étude a été financée par les Instituts américains pour la santé (NIH), qui cherchent à mieux connaître le vieillissement des organismes ectothermes, souvent identifiés par abus de langage comme organismes "à sang froid", pour une application sur les humains, eux endothermes.



Les scientifiques ont longtemps estimé que les ectothermes vieillissaient moins rapidement en raison de leur dépendance à l'environnement pour réguler leur température, ce qui réduit leur métabolisme, à l'inverse des endothermes, qui produisent leur propre chaleur et ont un métabolisme plus important.



Ce lien demeure juste pour les mammifères: les souris ont un métabolisme plus rapide que les humains, et une espérance de vie plus courte.



Mais selon cette nouvelle étude, et à l'inverse de ce que l'on pensait jusque-là, le rythme du métabolisme n'est pas le premier facteur de la sénescence.



D'autres résultats permettent de dessiner des pistes alternatives, qui restent à étudier.



En observant la température moyenne d'une espèce, et non son métabolisme, les auteurs ont découvert que les espèces de reptiles les plus chaudes vieillissaient plus rapidement que les autres, alors que l'inverse s'appliquait aux amphibiens.