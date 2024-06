Coupe du Trône de football: Qualification in extremis du Raja en finale

Le Raja de Casablanca s’est qualifié en finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023) en battant le Mouloudia d’Oujda sur le score de 4 buts à 3 après prolongations (temps réglementaire : 2-2), en demi-finale disputée mardi au Grand stade d’Agadir.



Naoufel Zarhouni (20e, 30e) et Riad Benayad (90+19e, 90+30e) ont marqué les buts du Raja, tandis que Youssef Anouar (9e, 90+8e s.p) et Chouaib Faidi (70e) ont signé les buts du Mouloudia.



Les "Vert et Blanc" rejoignent en finale l’AS FAR, vainqueur dimanche du Maghreb de Fès (2-0).