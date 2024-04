Coupe du Trône. Le Raja et le MAT accèdent aux quarts

Le Raja de Casablanca et le Moghreb de Tétouan se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023) en battant, respectivement, le Chabab Mohammedia (1-0) et la JS Salmi (2-1), dimanche soir lors des 8es de finale.



En déplacement chez le Chabab Mohammedia, le Raja a poinçonné son billet pour la prochaine phase grâce à un but signé Youssef Belammari (42e)



Sur la pelouse du stade Saniat Rmel, le Moghreb de Tétouan s’est imposé par le biais de Hilal Ferdaoussi (5e) et Bilal El Magri (90+26e). Kamal El Keraa a réduit le score pour la JS Salmi (83e).

Voici les résultats et le programme des matches des huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football



Mercredi 03 avril

(+) MCO-RAC : 2 - 2 (4-1 t.a.b)

Amal Tiznit- (+) OD : 0 – 3



Jeudi 04 avril

CF Casablanca- (+) MAS : 0 - 1

(+) HUSA- USMO : 2 – 0



Vendredi 05 avril :

(+) OCK-UTS : 2 - 2 (5-3 t.a.b)



Dimanche 07 avril :

(+) MAT-JSS : 2 - 1

SCCM- (+) Raja : 0 - 1

Reporté

RSB/AS FAR-RCAZ

N.B: les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées pour les quarts de finale