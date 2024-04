Coupe du Trône. L'Olympique de Khouribga écarte l'Union de Touarga aux tirs au but

L'Olympique de Khouribga, club de la Botola Pro D2, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), en s’imposant à domicile sur l'Union de Touarga aux tirs au but 5-3 (temps réglementaire: 1-1, prolongations: 2-2), vendredi soir au stade de l'OCP. L'OCK a pris l'avantage à deux reprises par le biais de Mohamed Haouat (45+1) et Hassan Draichi (104e), mais le club rbati a égalisé à chaque fois grâce à Taoufiq Bentayeb (88e) et Hicham Khaloua (110e).



Voici les résultats et le programme des matches des huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football (22h00):



Mercredi 03 avril: Mouloudia Oujda – Racing Casablanca (Botola Pro D2) 2 - 2 (4-1 t.a.b) Union Sportive Amal Tiznit (amateurs) – (+) Olympique Dcheira (Botola Pro D2) 3 - 0



Jeudi 04 avril: Chabab Fath Casablanca (amateurs) – (+) Maghreb Fès 0 - 1 Hassania Agadir – USM Oujda (Botola Pro D2) 2 – 0



Vendredi 05 avril: Olympique Khouribga (Botola Pro D2) – Union Touarga 5-3 t.a.b (T.R: 1-1, prolongations: 2-2)

Reporté: Renaissance Berkane/AS FAR – Renaissance Zemamra.