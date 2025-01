Coupe de la Confédération : La RSB bien partie vers les quarts

Place à la compétition africaine interclubs en cette fin de semaine avec l’entame de la phase retour en présence de trois clubs marocains. Ainsi pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des champions (groupe B), les regards seront braqués, ce samedi simultanément à 20 heures, sur les stades d’honneur à Meknès et Larbi Zaouli à Casablanca.



Dans la première enceinte, l’ASFAR recevra la formation congolaise d’AS Maniema Union, rencontre qui verra les Militaires partir avec les faveurs des pronostics. Leaders du groupe avec 5 points, les partenaires du capitaine Hrimat peuvent assurer pratiquement leur qualification au tour des quarts de finale en cas de victoire. En tout cas, ça reste un match que le club de l’ASFAR doit plier en sa faveur tout comme d’ailleurs le second représentant du football national dans cette poule le Raja qui accueillera l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns.



Les Verts, qui ferment la marche de ce groupe avec un petit point au compteur, sont sommés de remporter cette confrontation en vue de se repositionner et prolonger leur parcours dans cette C1 continentale.



En dépit du standing de l’adversaire sud-africain, ce match n’obéït pour les Casablancais qu’à une seule option : la victoire, sinon c’est l’élimination dès la phase de poules.



En Coupe de la Confédération, la RSB aura à affronter dimanche à partir de 20 heures au stade 26 Mars à Bamako le Stade Malien, match comptant pour la quatrième journée du groupe B, sachant que l’autre partie mettra aux prises, toujours dimanche mais à 17 heures, Stellenbosch d’Afrique du Sud et Club Desportivo da Luanda-Sul d’Angola.



La formation berkanie, double lauréate de l’épreuve, a réussi un joli petit chelem, en alignant trois victoires de rang, et ne compte pas s’arrêter à mi-chemin. Son objectif est de se qualifier le plus tôt possible au tour suivant, et cela passe par un résultat concluant ramené de Bamako, ville que les poulains de Mouine Chaabani avaient rejoint vendredi dernier à bord d’un vol spécial.



T.R