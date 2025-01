Coup d'envoi de la Foire internationale du livre du Caire avec la participation du Maroc

Le coup d'envoi de la 56ème édition de la Foire internationale du livre du Caire a été donné, jeudi au Nouveau Caire, avec la participation de 1345 éditeurs de 80 pays arabes et étrangers, dont le Maroc.



Le Maroc participe à cette manifestation culturelle avec un stand supervisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, réunissant plusieurs exposants et maisons d'édition.



L'édition de cette année, qui se poursuit jusqu'au 5 février prochain sous le thème "Lis … Au commencement fut le verbe", accueille le Sultanat d'Oman comme invité d’honneur, alors que l'écrivain égyptien Ahmed Mustagir (1934-2006) et l’écrivaine Fatma Al-Maadoul ont été désignés comme les "personnalités" de cette 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire.



Représenté par la Commission nationale omanaise pour l’éducation, la culture et la science, le Sultanat d'Oman célèbrera durant la Foire la Journée annuelle des personnalités omanaises influentes, dont le linguiste Khalil Ahmed Al-Farahidi, le pharmacien Rashid bin Omairah Al-Hashemi et le physicien Abu Muhammad Abdullah.



"Le slogan de la Foire exprime à la fois la profondeur religieuse et la grande valeur de la connaissance", a déclaré le ministre égyptien de la Culture, Ahmed Hanno, lors d’une conférence de presse tenue à l’Opéra du Caire pour annoncer les plus importantes activités de cet événement culturel majeur, parrainé par le ministère de la Culture avec l’Organisme égyptien général du livre (GEBO).



Cette année, la Foire du livre offre à ses visiteurs une panoplie de nouveaux services numériques et une plateforme de livres électroniques, élargissant ainsi le large éventail des publications du ministère égyptien de la Culture et du GEBO, se référant notamment aux sciences humaines et à la diplomatie culturelle à l’ère de l’intelligence artificielle.