Cosumar : le CA consolidé en hausse de 14,5% en 2022

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Cosumar a atteint plus de 10,43 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 14,5% par rapport à 2021.



Cette évolution est portée par la croissance du CA à l'export, indique le Groupe dans un communiqué financier, précisant, dans ce sens, que le volume des ventes à l'export s'est établi à 752 KT à fin décembre 2022, contre 654 KT à la même période en 2021, soit une croissance de 15%.



"Grâce aux efforts entrepris par les équipes de l’amont agricole ainsi que le soutien des partenaires institutionnels, le Groupe Cosumar a pu atténuer partiellement l’impact du déficit pluviométrique et du taux de remplissage très bas des barrages qui ont caractérisé cette campagne, rapporte la MAP.



Ainsi, le bilan de la production de sucre blanc issue de la campagne agricole s’élève à 321 KT en 2022, soit un retrait de 17% par rapport à la campagne précédente", relève le Groupe.



Et de souligner le renchérissement de la facture énergétique du Groupe lié à la flambée historique des prix des combustibles et des consommables sur le marché international, affirmant que des efforts importants d’amélioration de l’efficacité énergétique ont été mis en place pour atténuer en partie l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie.



Par ailleurs, le communiqué fait savoir que l'endettement net à fin décembre 2021 s'est chiffré à 985 millions de dirhams (MDH), contre 403 MDH une année auparavant.



Les investissements comptabilisés se sont élevés à 283 MDH à fin 2022 et concernent principalement des projets liés à l’efficacité énergétique ainsi que le déploiement du programme de mise à niveau et de maintenance de l’outil industriel.



Au volet perspectives, Cosumar indique que les opérations de plantation de la canne à sucre et de semis de la betterave à sucre sont finalisées dans une conjoncture difficile et ce, grâce à la mobilisation de l’écosystème agricole suite à la persistance des conditions climatiques difficiles caractérisant également cette campagne agricole.



En outre, le Groupe affirme qu'il maintiendra ses efforts et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour l’accompagnement de ses partenaires afin d’assurer un meilleur déroulement de la campagne sucrière 2022-2023.



Cosumar continuera, également, "à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre malgré les conditions climatiques défavorables impactant la production sucrière locale et un contexte international marqué par une flambée des prix des matières premières", souligne le communiqué.