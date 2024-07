Comment naviguer sur les vagues de la transition énergétique et maximiser la part d’opportunité ?

Transition énergétique et maximisation de la part d’opportunité : domaines critiques de performance



Toute initiative devrait être construite sur plusieurs niveaux et les décisions les plus importantes devraient être prises sur la base d’hypothèses élaborées rapidement. Ces hypothèses devraient intégrer toutes les informations disponibles sur les domaines critiques afin d’assurer une approche holistique de la chaîne de valeur, le plus de chances et le moins de risques aux décisions prises afin de réaliser les bienfaits souhaités. Ces domaines de performances critiques pourront être : les atouts locaux, l’infrastructure et la capacité de distribution, les partenariats et coalitions, les compétences et aptitudes, les leçons du marché et un système de gouvernance flexible et efficace.



1-S'appuyer sur des atouts locaux pertinents



Tout acteur devrait se positionner dans les chaînes de valeur et identifier quels sont les actifs dont il dispose : potentiel de minéraux critiques sur lequel s’appuyer pour attirer les investisseurs et construire un partenariat afin d’élargir sa propre zone d’influence sur la chaîne de valeur; large zone d'énergie solaire ou éolienne pour produire de l'énergie verte; la possibilité d’extraire de l’hydrogène vert pourrait aussi être la pierre angulaire du développement de partenariat. Ces actifs locaux sont difficiles à «délocaliser» et font l’objet d’une forte demande à l’état actuel. La leçon de la pandémie de Covid-19 est que les actifs sont mieux valorisés là où ils se trouvent. En tirer profit pour se positionner constitue l’un des principaux domaines de performance à en tenir compte.



2- Construire l’infrastructure et la capacité de distribution



Amener l’énergie là où elle doit aller est une autre histoire. Les sources d’énergie renouvelables devraient fournir entre 45% et 50% de la production mondiale d’électricité d’ici 2030 et pourraient atteindre 65 à 85% d’ici 2050. L’intégration de ces niveaux élevés d’énergies renouvelables présente des défis en matière de stabilité du réseau. Cela nécessite des mises à niveau significatives de l'infrastructure existante 2. Ainsi, la longueur mondiale des lignes de transport d'électricité devrait augmenter d'environ 185% et celle des lignes de distribution de près de 165% entre 2021 et 2050.3 Le manque d’infrastructure adéquate mettra en péril l’accès à l’énergie produite et handicapera l’exploitation de l’ensemble du potentiel de cette méga opportunité par une faible intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Cependant, les investissements nécessaires pour soutenir une énergie durable et résiliente à l’avenir sont énormes. La coalition et le partenariat sont indispensables.



3- Construire un partenariat et une coalition



L’exploitation de cette méga opportunité nécessite l’intégration de compétences et de capacités résidant dans une multitude d’entreprises et de pays. Aucune entreprise, ni même un pays ne possèdent toutes les ressources nécessaires pour apporter l’énergie verte au client final. Chaque acteur est dans l’obligation de se concentrer sur ses compétences et atouts fondamentaux et construire une coalition avec des partenaires qui lui sont complémentaires. Par ailleurs, les synergies augmenteront la part d’influence de chacun ou coopter des concurrents potentiels et ainsi réduire la menace d’une rivalité future.



Les entreprises chinoises ont activement investi dans l’exploitation minière du lithium au Zimbabwe, dans le cadre d’une initiative plus large visant à garantir l’approvisionnement en lithium essentiel à la production de batteries. Ces investissements font souvent partie d'accords plus vastes impliquant le développement d'infrastructures en échange de droits miniers. La Chine joue aussi un rôle dominant en RDC, qui abrite une part importante des ressources mondiales de cobalt et de cuivre4. Des expériences à en profiter autant qu’on pourra.



4- Développer les compétences et les aptitudes



Les compétences et les aptitudes constituent l'autre domaine de performance important que tout acteur devrait adresser. L’incertitude technologique est grande et les efforts de R&D sont initiés partout. Plusieurs modèles technologiques sont en cours. L’exemple des modèles à batterie a été déjà cité auparavant. La seule façon de préserver la part des opportunités est de s’engager dans le développement des compétences et des aptitudes dans le domaine afin de suivre tout changement concernant les paramètres fondamentaux : la densité énergétique, le coût et la disponibilité des matériaux. Il en va de même pour la production de technologies à base d’hydrogène vert. Les technologies de génération de H2 à partir de ressources renouvelables telles que la biomasse et l'eau sont envisagées et des recherches sont en cours pour optimiser le processus. Y participer ou au moins suivre les tendances des évolutions technologiques est une nécessité afin d’investir dans les modèles qui auront le plus de chance de s’imposer.



5- Tirer rapidement profit des leçons du marché



Les industries consommatrices d’énergie verte devraient être suivies et surveillées en permanence. Prenons par exemple le marché des véhicules électriques. Comment les ventes de véhicules électriques évoluent ? Quelles sont les tendances les plus importantes et quelles sont les raisons profondes ? Où les flux d’investissement sont les plus dirigés ? Quelles décision ou nouvelle réglementation géopolitiques pourraient avoir un impact sur le marché ? Les industries manufacturières consomment-elles plus d’énergie verte ? Y a-t-il des tendances qui se dégagent et pour quelle raison ? Quelle est la part d’énergie verte consommée dans chaque secteur? etc.



En 2023, les investissements mondiaux dans les technologies d'énergie propre ont atteint environ 1.800 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. 3. Toutefois, la répartition de ces investissements est fortement déséquilibrée en faveur des économies avancées et de la Chine. Plus de 90% de l’augmentation des investissements dans les énergies propres entre 2021 et 2023 s’est produite dans ces mêmes pays. Tout investisseur devrait s’appuyer sur ces tendances et suivre tout changement par rapport à ce qui est déjà établi. Pour ce faire, la construction d’un réseau permettant d’avoir le feed-back des acteurs principaux en amont et en aval de la chaîne de valeur est d’une importance capitale.



6- Un système de gouvernance flexible et efficace



Un système de gouvernance flexible et efficace est important dans des environnements très incertains et complexes afin de réagir et décider rapidement face aux changements. Les anciens partenaires pourraient être de futurs concurrents et les anciens concurrents pourraient être de futurs partenaires. Assurer de telles décisions dépend de la structure du système de gouvernance à mettre en place qui devrait être aussi diversifiée que possible pour garantir plusieurs perspectives et permettre la remontée de l’information pertinente de chacun des domaines de performance.



Dans cet environnement, la décision est prise généralement sur la base des informations observées comme première étape. La nouvelle décision de la Chine de ne pas exporter de terres rares est une décision politique qui influencera le coût et la disponibilité de ces matériaux ainsi que toute analyse de rentabilisation des initiatives connexes. En outre, cela stimulera les projets d’exploration minière des terres rares dans le monde. Et l’étape suivante d'orientation implique l'analyse et la synthèse de toutes les informations résultant de l'étape d'observation afin de développer rapidement des hypothèses. Après, une décision devrait être prise pour passer à l’action. Tout retard pourrait rendre la décision impertinente. Ce n’est qu’après l’action qu’on devrait revenir dans l’environnement changeant pour collecter de nouvelles informations, les réinterpréter, développer de nouvelles hypothèses et en décider à nouveau s’il le faut. De cette manière, le système de prise de décision sera flexible et efficace et les initiatives seront résilientes au changement.



Abderrazak Hannouchi

