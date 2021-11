Comment Melbourne a reprogrammé son avenir

Melbourne n'est pas la plus distinctive des villes australiennes. Il n'a pas les plages de sable de Sydney ou l'attrait accidenté du «Crocodile Dundee» de Brisbane. S'étendant sur une plaine plate, traversée par une rivière sinueuse, c'est une agglomération urbaine d'environ 10.000 kilomètres carrés (3.681 mille carrés) – six fois la taille de Londres et 12 fois la taille de la ville de New York – constituée d'un noyau urbain dense entouré de banlieues tentaculaires.



Pourtant, Melbourne est souvent en tête des classements internationaux de la qualité de vie. Il a une riche culture de rue et une scène artistique florissante; le quartier central des affaires (CBD) est bondé à tout moment, tout comme les nouveaux espaces publics créés à partir de la conversion d'anciennes friches industrielles, telles que Federation Square et la zone de South Wharf le long de la rivière Yarra.



L'histoire du succès de Melbourne peut être attribuée à un plan directeur municipal et à l'un de ses principaux promoteurs, Rob Adams. Né au Zimbabwe, Adams a étudié l'architecture à l'Université du Cap, où il a développé un concept singulier qui allait faire de lui un acteur clé de la transformation de Melbourne.



Pendant le séjour d'Adams au Cap à la fin des années 60, l'université se préparait à une expansion significative de son corps étudiant et de son corps professoral. L'approche typique aurait été d'étendre le campus physique en créant de nouveaux bâtiments ou en agrandissant ceux qui existent déjà. Mais peut-être par souci de protéger l'identité de l'université, ou simplement en raison des contraintes topographiques de son implantation sur les pentes de la Montagne de la Table, l'administration a plutôt opté pour une solution inédite : s'étendre dans le temps plutôt que dans l'espace. En ajoutant des cours du soir et en ajustant le calendrier académique, l'université a augmenté sa capacité sans devenir physiquement plus grande.



Ayant été témoin de ce processus en tant qu'étudiant, Adams était désireux d'apporter l'éthique de rééchelonnement à l'environnement urbain. Lorsqu'il est arrivé à Melbourne en 1983 pour travailler dans l'administration municipale, la ville était en difficulté. Le CBD, en particulier, avait été réduit à une ville fantôme par l'incertitude économique et l'émigration massive.



Pour changer la trajectoire de la ville, Adams a rappelé le principe de reprogrammation qu'il avait appris à l'université. A l'époque, l'infrastructure CBD de Melbourne n'était active que du lundi au vendredi, de 9h à 17h environ. Mais Adams s'est demandé si cette configuration utilisait au mieux les ressources de la ville.



Encouragée par Adams, à la suite du krach immobilier de la fin des années 80, Melbourne a commencé à convertir des immeubles de bureaux vides en nouvelles résidences et à réinventer des espaces culturels – en reprogrammant le quartier stagnant. En quelques années, le visage du CBD a commencé à changer. De plus en plus, il était occupé à chaque heure, chaque jour de la semaine. La transformation a attiré l'attention internationale en 2002 avec la création de Federation Square, un immense espace public événementiel construit sur le site d'une ancienne gare de triage. Ce centre culturel ouvert 24h/24 et 7j/7 a connu un succès retentissant.



Des interventions aussi efficaces et frugales peuvent sembler discrètes, un peu comme Melbourne elle-même. Mais les enseignements de cette transformation sont au centre des discours urbanistiques actuels. Le vingtième siècle nous a laissé des infrastructures urbaines inefficaces, caractérisées par des pics et des creux, qui ont perturbé la vie et nui aux résidents de manières grandes et petites, des embouteillages aux réseaux électriques tendus et aux hôpitaux débordés. Nous ne pouvons plus nous permettre de gaspiller des ressources, étant donné notre bataille existentielle contre le changement climatique. Reprogrammer nos villes et augmenter leurs densités et mélanges d'usages est l'un des moyens les plus puissants pour les rendre plus durables.



Reprogrammer 80 hectares d'asphalte loin des voitures en élargissant les chemins piétonniers et en créant de nouveaux espaces verts a également un avantage social clé : augmenter le nombre d'interactions entre les personnes. Lorsque chaque mètre carré disponible est utilisé efficacement tout au long de la journée, il devient un aimant pour un contact humain soutenu. À Melbourne, même les ruelles étroites et faiblement éclairées derrière Federation Square regorgent de clubs et de restaurants branchés, car elles peuvent compter sur un flux constant de visiteurs.



Aujourd'hui, munis d'outils du XXIe siècle, les héritiers de «l'école de Melbourne» de l'urbanisme peuvent porter le processus de rééchelonnement à de nouveaux niveaux, en apportant des changements aussi radicaux que la suppression de l'heure de pointe elle-même. Après tout, un embouteillage n'est que la conséquence prévisible de l'hypothèse que toute la population devrait suivre le même horaire quotidien. Si les gestionnaires urbains repensent cette prémisse, ils pourraient effacer l'une des caractéristiques les plus détestées des villes contemporaines.



Pour reprogrammer les heures de pointe dans l'oubli, nous devrons créer des plateformes numériques publiques capables d'identifier et de récompenser les comportements vertueux, tels que les systèmes de tarification de pointe pour les routes à péage et les réseaux électriques. La flexibilité du travail à distance, qui s'est énormément développée dans le sillage de la pandémie de Covid-19, pourrait contribuer à accélérer la transition vers une ville véritablement reprogrammée, dans laquelle les comportements individuels n'ont plus à suivre une chorégraphie identique. Certains employés pouvaient se rendre au bureau à 9 heures du matin; d'autres pourraient se joindre à une réunion du matin par appel vidéo et arriver à 11 heures. L'heure de pointe pourrait être lissée.



Si cette vision se réalise, nos villes deviendront non seulement plus durables mais plus sociables et moins encombrées. Et nous aurons le puissant paradigme établi par Melbourne sous la direction de plusieurs décennies d'Adams à en remercier.



Par Carlo Ratti

Directeur du Senseable City Lab au MIT et co-fondateur du bureau international de design et d'innovation Carlo Ratti Association.