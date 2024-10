Colloque international, les 18 et 19 à Fès, sur "Bien-être en sciences de gestion"

Un colloque international sur le thème "Bien-être en sciences de gestion : Regards croisés sur les pratiques et les recherches actuelles" aura lieu, les 18 et 19 octobre à Fès, à l'initiative du département des sciences de gestion de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.



Cette rencontre, initiée en collaboration avec le Laboratoire Études et Recherche en Management des Organisations et des Territoires (ERMOT), rassemblera des experts, chercheurs et professionnels de divers horizons, indique un communiqué des organisateurs.



Le colloque vise à offrir une plateforme de réflexion et de dialogue autour d'un enjeu central pour les organisations contemporaines à savoir comment concilier performance organisationnelle et bien-être individuel ?.



Ce colloque explorera les multiples facettes de cette quête d’équilibre, notamment en lien avec des thématiques actuelles telles que la littératie financière, la maîtrise numérique, l’entrepreneuriat et le management des ressources humaines.



Il s’agit de comprendre comment un leadership éclairé et des approches organisationnelles innovantes peuvent non seulement accroître la productivité, mais aussi renforcer le bien-être des collaborateurs, créant ainsi des synergies bénéfiques pour tous.



Le colloque offrira, selon la même source, un cadre unique pour des débats et des échanges à travers des conférences plénières et des ateliers pratiques avec l’objectif de fournir des réponses concrètes et des recommandations stratégiques pour redéfinir les rôles et les responsabilités des organisations dans un contexte où les attentes sociétales évoluent.



Dans un contexte marqué par des bouleversements constants et des défis croissants pour les entreprises, lit-on dans une note de présentation du colloque, la question du bien-être au travail prend une importance accrue.



Le management moderne se trouve à l'intersection de plusieurs disciplines - de la finance au management, en passant par l’économie et la psychologie organisationnelle, pour répondre à un double impératif: optimiser la performance sans sacrifier l'épanouissement personnel.