Clôture en apothéose de la 3ème édition du Festival marocain de la musique andalouse 

La 3ème édition du Festival marocain de la musique andalouse (FMMA) s’est clôturée samedi soir à Casablanca avec au programme des représentations musicales qui célèbrent cet art aux multiples influences culturelles.



Une soirée de clôture animée par l’orchestre interculturel marocain présidé par maître Hamza Amazgar, ainsi que l'orchestre andalou de Fès, sous la direction du maître Mohamed Briouel, accompagné des artistes Zainab Afailal et Ahmed Marbouh.



Dans une déclaration à la MAP, Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l’Association marocaine de la musique andalouse (AMMA), a souligné que la programmation de cette édition est exceptionnelle en cela qu’elle a mis en présence des artistes d’ici et d’ailleurs, une célébration culturelle vibrante, non seulement de la musique andalouse mais aussi les musiques du monde.

Et de se féliciter de la grande présence de mélomanes lors de cette édition qui a mis en lumière le pouvoir fédérateur de la musique andalouse, un patrimoine qui transcende les frontières et unit les cœurs. Pour sa part, l’artiste Ahmed Marbouh a mis en avant l’importance de ce festival dans le rayonnement de la musique marocaine et tout particulièrement la musique andalouse.



Organisé par l’AMMA, sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec Casablanca Events et Animation, la marque territoriale Wecasablanca ainsi que le soutien de la Loterie nationale, ce festival a, le temps de trois soirées, permis de réunir des artistes et orchestres, issus des différentes régions du Royaume et de pays voisins, tous animés par le même désir, à savoir la célébration de la musique andalouse dans tous ses états, un patrimoine musical riche et intemporel comme l’indique d’ailleurs le thème de cette édition "Les échos intemporels de la musique marocaine : Le Maroc à la croisée des cultures".