Clôture de la 2ᵉ édition du Festival des Talents de Casablanca "CasaWeArt"

Le rideau est tombé, vendredi soir au Théâtre Mohammed VI, sur la 2ème édition du Festival des Talents de Casablanca pour la culture et les arts locaux "CasaWeArt" 2025, avec la remise des prix aux jeunes talents ayant marqué cette édition.



Organisée par la Commune de Casablanca, en partenariat avec Casablanca Events & Animation, cette manifestation culturelle a constitué une étape marquante dans la dynamique artistique que connaît la métropole, confirmant la place du festival comme plateforme annuelle dédiée à la découverte, à l'accompagnement et à la valorisation des talents émergents dans les différents domaines de la création culturelle et artistique.



Au total, 477 participants, sélectionnés parmi plusieurs centaines de candidatures représentant les divers quartiers de la ville, ont pris part aux compétitions dans cinq disciplines artistiques principales, dans un climat caractérisé par le professionnalisme, la transparence et l’esprit de compétition positive.



Les catégories en lice comprenaient le chant et l’interprétation musicale individuelle (7 lauréats), le théâtre collectif (4 troupes lauréates), la photographie (4 lauréats), le court-métrage et le film documentaire (8 lauréats), ainsi que les arts plastiques et visuels incluant la peinture, la sculpture, la céramique, la calligraphie artistique et le design d’objets (16 lauréats).



Dans une déclaration à la presse, le vice-président de la Commune de Casablanca, chargé des affaires culturelles et sportives, Abdellatif Naciri, a indiqué que cette deuxième édition a renforcé la vision culturelle de la commune et contribué à offrir aux jeunes un espace réel d’expression et d’épanouissement, en adéquation avec l’ambition de la ville de faire de la culture un levier de développement et d’inclusion sociale.



Et d'ajouter que le succès de cette édition reflète l’évolution positive du festival et confirme la pertinence des choix organisationnels et artistiques adoptés, dans l’objectif d’instaurer un modèle professionnel et durable de gestion des grandes manifestations culturelles à Casablanca.



Parmi les lauréats, Malak Abou Mandour, gagnante du premier prix dans la catégorie "chant et interprétation musicale individuelle", a exprimé sa fierté de recevoir cette distinction. "Cette récompense représente une reconnaissance importante de mon travail et une source de motivation pour poursuivre mon parcours artistique. CasaWeArt m’a permis de vivre une expérience enrichissante et de me produire dans un cadre professionnel valorisant", a-t-elle confié.



Cette édition s’est également distinguée par l’hommage rendu à plusieurs figures artistiques ayant marqué la scène culturelle nationale par des parcours créatifs remarquables, en reconnaissance de leur contribution au rayonnement artistique local et national. Il s'agit notamment de Salah Eddine Benmoussa, Abdellatif Khemouli, Mohamed El Kafi, Aïcha Mah Mah, Naïma Elias, Abdel Fattah Kabbadi, Nadia Ayoub, Sabiha Kadmiri, et Abdellah El Hariri.

