Clôture à Rabat de la sixième législature du Parlement Jeunesse du Maroc

Les travaux de la sixième législature du Parlement Jeunesse du Maroc ont pris fin, samedi à Rabat, sous le signe "La jeunesse marocaine … un pilier fondamental dans le renforcement du processus démocratique".



S'exprimant à cette occasion, Nizar Berdai, président de l'Association marocaine des jeunes parlementaires (AMJP), initiatrice de cet évènement, a fait part de la satisfaction de l’Association quant aux résultats atteints lors de cette édition, réaffirmant la mobilisation de l'ensemble des membres de l'AMJP pour poursuivre l'action au service de la nation.



Il a également mis en avant l’ouverture du Parlement marocain sur toutes les institutions et instances en vue de faire de la jeunesse un levier essentiel de développement, à travers les mécanismes législatifs et de suivi, notant que l'AMJP ambitionne de présenter ses propositions et recommandations sous forme de projets de lois et rapports de suivi de politiques publiques à tous les secteurs concernés.



Outre l’action de l’AMJP pour favoriser l'intégration des jeunes dans la vie politique, l’association, a-t-il poursuivi, vise à partager le regard que porte la jeunesse sur plusieurs questions prioritaires.



Depuis sa création, l’association œuvre à encourager les jeunes Marocains à s’intéresser à la vie politique et parlementaire et ce à travers le développement du sens du leadership et la création d’un espace de débat sur les grandes questions de demain, a-t-il relevé.



Pour sa part, la présidente du bureau exécutif de l’AMJP, Ikram Bendraou, a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la communication entre les leaders politiques et les jeunes, et de prendre en considération leurs avis et propositions, estimant que l’implication des jeunes dans le champ politique constitue un réel investissement dans le futur, renforçant leur rôle dans le développement inclusif.



Cette session législative, qui a connu la participation de 90 jeunes de différentes régions du Royaume, en plus des Marocains du monde, a été marquée par des simulations de l’action de différentes commissions, notamment celles des secteurs productifs, sociaux, de l’enseignement, de la culture et de la communication, de la justice, de la législation et des droits de l'Homme...



Le Parlement Jeunesse du Maroc est une simulation parlementaire qui vise à intégrer les jeunes à la vie politique et à les inciter à s’y intéresser aux niveaux local et national, à travers des débats couvrant divers aspects des enjeux socio-économiques et politiques.



L’AMJP est une initiative civile qui se fixe pour objectif de promouvoir l’implication des jeunes Marocains en politique et dans le système parlementaire, tout en leur donnant la possibilité de participer activement au développement du Royaume pour ancrer le processus démocratique lancé sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.