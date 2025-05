Les travaux de la 5ème réunion ministérielle du Processus des Etats africains atlantiques (PEAA) ont pris fin, jeudi, avec l'adoption de la Déclaration de Praia qui renouvelle l'engagement des pays membres de cet espace à poursuivre la mise en œuvre du partenariat africain atlantique et la concertation en vue de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région.



Selon le texte de cette Déclaration, les ministres ayant pris part à cette 5ème réunion du PEAA, tenue dans la capitale du Cap Vert, ont salué la tenue de la réunion des présidents des Parlements des Etats membres du PEAA, à Rabat en février dernier.

Par leur réunion, les présidents des Parlements ont exprimé leur volonté politique de renforcer le processus de coopération africain atlantique, souligne la déclaration.



Les ministres ont également salué la tenue de la Conférence organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger du Royaume du Maroc, en collaboration avec le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme (UNOCT), sur le terrorisme et la sécurité maritime le long des côtes africaines atlantiques, à Rabat les 09 et 10 janvier 2025.



Axée sur les nouvelles technologies émergences, cette conférence a permis un échange d’expériences entre les Etats de notre partenariat ainsi qu’avec d’autres acteurs nationaux et internationaux, rappelle le document.



Les ministres affirment avoir pris note du premier Rapport de mise en œuvre du PEAA contenu dans le document et qui fait état des actions entreprises pour la mise en œuvre de notre partenariat et formule des recommandations en matière d’implémentation, qui sont reprises dans la présente Déclaration ministérielle.

Le Rapport a fait l’objet de discussions par les points focaux des Etats membres, lors de leur réunion virtuelle tenue le 24 avril 2025.



De même, les ministres ont pris note des recommandations du Rapport de mise en œuvre portant sur l’organisation de réunions sectorielles par l’implication des différents départements ministériels des Etats membres, à l’instar de celle de la réunion des ministres de la Justice, en vue d’accélérer la mise en œuvre du PEAA, ajoute la même source considérant que ces réunions sectorielles ont un rôle crucial à jouer pour renforcer la mise en œuvre du Processus.



Il s’agit également d’encourager les Etats membres à mettre en place des mécanismes nationaux de coordination, en vue d’une action harmonieuse de mise en œuvre à l’intérieur et entre les Etats du Processus et d’introduire des actions relatives à l’aquaculture dans les Plans d’action, étant donné le potentiel de ce secteur pouvant contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d’emplois dans les Etats du Processus.



La déclaration plaide aussi pour le suivi de ces recommandations lors de la prochaine réunion ministérielle.

Le Processus des Etats africains de l'Atlantique réunit les pays africains ayant une façade atlantique avec pour objectif de promouvoir la coopération régionale et le développement durable.