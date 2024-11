Ciments du Maroc : un titre à acheter

Attijari Global Research (AGR) a recommandé, mercredi, l'achat du titre de Ciments du Maroc (CIMAR), avec un cours cible de 2.220 DH qui offre un potentiel d'appréciation de 21% par rapport au cours du 12 novembre 2024.



"Notre intérêt pour le groupe CIMAR intervient dans un contexte sectoriel opportun, marqué par les perspectives favorables de reprise de la consommation du ciment au Maroc et la récente annonce relative à l’acquisition du cimentier Asment de Témara par l'opérateur coté", explique AGR dans un récent "Research paper – Equity".



Tenant compte des effets de synergie escomptés de cette opération et sur la base de ses hypothèses de croissance durant la période 2024-2026, AGR a procédé à une révision de la valorisation de CIMAR. "Au terme de cet exercice, nous ressortons avec un cours cible du titre de 2.220 DH offrant un potentiel d'appréciation de +21% par rapport au cours du 12 novembre 2024".



Selon la même source, la recommandation d'AGR s'articule autour de plusieurs points, dont l'anticipation d'une nette reprise de la consommation du ciment au Maroc durant la période 2024-2026, à travers un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 7%, contre -1,7% observé au cours de la dernière décennie.



Sur le plan commercial, l'acquisition d'Asment de Témara permettrait à CIMAR de gagner des points de parts de marché et ce, malgré l'entrée du nouvel opérateur Novacim. Aussi, le groupe devrait étendre sa présence à une région offrant de belles perspectives en termes de consommation du ciment, à savoir l'axe Rabat-Salé-Kénitra.



Côté opérationnel, cette acquisition offre à Ciments du Maroc des pistes intéressantes en termes d'optimisation des charges, notamment au niveau organisationnel, logistique et stratégie de décarbonation. Ainsi, AGR prévoit un gain d'au moins +2 points (pts) de la marge d'EBE (excédent brut d'exploitation) du groupe à horizon 2026.



Et de soutenir : "Historiquement, les investisseurs reprochaient à CIMAR sa structure financière peu optimisée à travers un Bilan désendetté et un coût de financement relativement 'cher' qui repose exclusivement sur les Fonds Propres".



Selon les estimations d'AGR, cette opération permettrait à Ciments du Maroc de porter le poids de la dette à 40% dans sa structure financière, induisant une baisse de son WACC (Weighted Average Cost of Capital – Coût moyen pondéré du capital) moyen de 9,53% durant la période 2021-2024 à 6,84% à compter de 2025.



"Le profil de CIMAR correspond à notre logique d'investissement qui priorise la qualité du Bilan, les niveaux de marge, la génération du cash et la faible volatilité de la croissance LT (long terme)", fait remarquer AGR.



Durant la période 2024-2026, l'opérateur affiche un besoin en fonds de roulement (BFR) maîtrisable de 9% du chiffre d'affaires (CA), une marge EBE attractive de 43,5%, un ratio CFO (Cash Flow Opérationnel)/CA confortable de 28% et un profil de croissance LT qui surperforme le PIB.