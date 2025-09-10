Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Ciment : plus de 9,63 Mt de livraisons à fin août

Jeudi 11 Septembre 2025

Ciment : plus de 9,63 Mt de livraisons à fin août
Autres articles
Les livraisons de ciment se sont élevées à plus de 9,63 millions de tonnes (Mt) à fin août 2025, en hausse de 10,38% par rapport à la même période de 2024, selon le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 5,27 Mt, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec 2,42 Mt, au PREFA (béton préfabriqué) avec 984.097 tonnes, à l'infrastructure (627.815 tonnes), au bâtiment (280.154 tonnes) et aux mortiers (43.561 tonnes), précise le ministère dans sa note mensuelle sur l’évolution des livraisons de ciment.

Pour le seul mois d'août, les livraisons de ciment ont atteint 1,34 Mt, en hausse de 6,54% par rapport à août 2024, ajoute la même source.

Ces statistiques découlent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024).

Libé

Lu 64 fois

Tags : août 2025, Ciment, livraisons

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Port de Larache: Baisse de 6% des débarquements de pêche à fin juillet

04/09/2025 - Libé

Tanger: Légère hausse de l'IPC en juillet dernier

04/09/2025 - Libé

Recettes MRE : Un niveau record de 119 MMDH en 2024

04/09/2025 - Libé

Port d'Al Hoceima: Baisse de 9% des débarquements de pêche à fin juillet

08/09/2025 - Libé