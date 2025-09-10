Ciment : plus de 9,63 Mt de livraisons à fin août

-
La pêcherie des petits pélagiques à Laâyoune : Des résultats très satisfaisants au titre de la période estivale de l'année 2025
-
Le maire de Montpellier appelle les opérateurs français à saisir les opportunités d'investissement au Maroc
-
Marché postal et e-commerce : Le Groupe Barid Al-Maghrib et Saudi Post concluent un partenariat stratégique
-
En dépit d’une amélioration de l'activité industrielle en juillet 2025 : Les carnets de commandes restent inférieurs à la normale
-
Salé: les cadres réglementaires et les normes mondiales relatifs aux carburants d’aviation durables en débat
Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 5,27 Mt, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec 2,42 Mt, au PREFA (béton préfabriqué) avec 984.097 tonnes, à l'infrastructure (627.815 tonnes), au bâtiment (280.154 tonnes) et aux mortiers (43.561 tonnes), précise le ministère dans sa note mensuelle sur l’évolution des livraisons de ciment.
Pour le seul mois d'août, les livraisons de ciment ont atteint 1,34 Mt, en hausse de 6,54% par rapport à août 2024, ajoute la même source.
Ces statistiques découlent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024).