Ciment : les livraisons dépassent 4,10 Mt à fin avril

Les livraisons de ciment ont atteint plus de 4,10 millions de tonnes (Mt) à fin avril 2024, en hausse de 3,5% comparativement à la même période un an auparavant, selon l'Association professionnelle des cimentiers (APC).



Pour le seul mois d’avril, ces ventes ont enregistré 867.743 tonnes, contre 716.483 tonnes pour la même période en 2023, soit +21,11%, indique l'Association dans un document publié sur son site web.



Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 2,37 Mt, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec 897.792 tonnes, au PREFA (béton préfabriqué) avec 396.129 tonnes, au bâtiment (130.372 tonnes), à l'infrastructure (282. 304 tonnes) et aux mortiers (21.266 tonnes), précise la même source.



L'APC se compose de Asment Témara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim.