Cheikh Muhammad Hussein : L'aide humanitaire envoyée sur Très Hautes Instructions Royales, un acte de soutien concret en faveur des habitants de Gaza

Une aide hautement saluée par des personnalités maqdessies

L'aide humanitaire et médicale urgente envoyée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien, en particulier les populations de Gaza, est un acte de soutien concret visant à alléger les souffrances de la population de la bande, qui vit "dans des conditions difficiles et sous blocus", a affirmé le Mufti d’Al-Qods et de Palestine, Cheikh Muhammad Hussein.Dans une déclaration à la MAP, le Mufti d’Al-Qods a souligné que ce geste généreux illustre la solidarité agissante du Maroc avec le peuple palestinien en ces circonstances difficiles.Et d’ajouter que cette initiative humanitaire, qui n'est pas étrangère à Sa Majesté le Roi, s'inscrit dans le droit fil des positions honorables du Souverain en faveur des droits légitimes du peuple palestinien.Cheikh Muhammad Hussein a également précisé que cette initiative traduit l'engagement constant et continu du Royaume frère du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, à soutenir la résilience des Palestiniens. Elle renforce, de même, la position du Royaume en tant que pays qui soutient les causes justes dans le monde arabe, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne, a-t-il ajouté.Dans le même sillage, des personnalités maqdessies ont salué hautement l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, d'envoyer une aide humanitaire et médicale d’urgence en faveur du peuple palestinien, en particulier les populations de la bande de Gaza.Dans des déclarations à la MAP, elles ont loué les efforts inlassables du Souverain en soutien à la résilience du peuple palestinien et pour la défense de ses droits légitimes.Dans ce sens, le membre du Comité national Palestinien, Fadel Tahboub, a souligné que l'initiative généreuse de SM le Roi illustre la pleine solidarité des Marocains avec le peuple palestinien.Cette aide humanitaire et médicale d'urgence en faveur des populations de la bande de Gaza contribuera à alléger leurs souffrances, a-t-il fait remarquer, saluant les efforts soutenus déployés par le Souverain en vue de répondre aux besoins des Palestiniens, à chaque fois qu'ils se trouvent confrontés à des conditions de vie difficiles.De son côté, Azzam Al-Hashlamoun, membre de la Haute autorité islamique d’Al-Qods, a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi pour Ses efforts louables visant à soutenir la résilience du peuple palestinien.L'envoi de cette aide humanitaire et médicale d'urgence en faveur de la population de la bande de Gaza est un geste de bienveillance qui traduit les sentiments de fraternité et de solidarité agissante que portent les Marocains au peuple palestinien, a-t-il relevé.Pour sa part, l'écrivain et analyste politique, Rassem Oubaydat, s'est félicité de la solidarité constante des Marocains envers leurs frères palestiniens, estimant que l'initiative Royale est un acte humanitaire noble qui contribuera à répondre aux besoins de la population de la bande de Gaza.M. Oubaydat a également salué les efforts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al Qods, en vue de soutenir le peuple palestinien, louant les différentes initiatives humanitaires et les projets socio-économiques et de santé lancées par l'Agence afin d'alléger les souffrances des Palestiniens, aussi bien à Al-Qods que dans la bande de Gaza.Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire et médicale d'urgence en faveur du peuple palestinien frère, en particulier les populations de la bande de Gaza.Cette aide, d'un volume total de près de 180 tonnes, est composée de denrées alimentaires de première nécessité, de lait et de produits spécialement destinés aux enfants, ainsi que de médicaments et de matériel chirurgical pour les populations les plus vulnérables. Elle comprend, en outre, des couvertures, des tentes adaptées et d'autres équipements.