Changement climatique vs guerre froide sino-américaine

Autres articles Comment rendre la décarbonation économiquement durable

Comment Melbourne a reprogrammé son avenir

La démondialisation va-t-elle alimenter l'inflation ?

Le plus ancien Européen de l’Oulja

Perpétuer la pensée de Mehdi Ben Barka L'effort de dernier halètement à la Conférence sur les changements climatiques des Nations unies (COP26) pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5° C, par rapport aux niveaux préindustriels, était destiné à tomber à court, quel que soit le nombre de chefs d'Etat et chefs d'entreprise pris l'avion pour Glasgow. Pour que le monde atteigne même un objectif de 2°C, il faut une collaboration entre les Etats-Unis et la Chine.



Le changement climatique représente une opportunité unique pour les deux pays de coopérer, et leur annonce surprise d'un plan de collaboration pour réduire les émissions de méthane est porteuse d'espoir. Mais l'environnement géopolitique actuel met les cartes en garde contre une large coopération.



Pour avoir même une chance d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, le monde doit réduire la consommation de charbon, de pétrole et de gaz à presque zéro au cours de la prochaine décennie, ce qui implique que la plupart des réserves disponibles de combustibles fossiles doivent rester dans le sol . Ce résultat n'est pas dans les cartes, malgré tous les récents engagements de décarbonation.



La Chine, par exemple, continue d'investir dans de nouvelles centrales au charbon, en construisant plus d'une par semaine en 2020. L'Inde a presque doublé sa consommation de charbon au cours de la dernière décennie, tout en refusant de s'engager sur un objectif significatif de zéro émission nette. Et la Russie ne fait presque rien, affirmant que ses forêts, sa toundra et ses marécages absorberont suffisamment de carbone pour le rendre neutre d'ici 2060.



Les Etats-Unis, eux aussi, s'avèrent inégaux face au défi, et ils ne peuvent pas s'appuyer sur la même excuse que l'Inde – ou même la Chine. Ils peuvent se permettre d'investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables et de soutenir une transition mondiale plus large vers des technologies plus propres.



Pourtant, ils subventionnent toujours l'industrie des combustibles fossiles, plutôt que de taxer les émissions de carbone et de réglementer les grandes entreprises énergétiques qui portent la plus grande part de la responsabilité du problème. (Cela dit, l'Iran, la Russie, le Brésil, la Chine et l'Inde sont des contrevenants encore pires en ce qui concerne les subventions aux combustibles fossiles).



Pour réduire les émissions et arrêter l'extraction et la combustion des réserves existantes de charbon, de pétrole et de gaz, rien ne remplace une taxe mondiale sur le carbone et un soutien soutenu au développement de technologies vertes. L'Union européenne a fait un premier pas vers une taxe carbone mondiale en proposant non seulement une taxe nationale sur les combustibles fossiles mais aussi un mécanisme d'ajustement des frontières carbone (tarif).



Pour que la taxe carbone ait un impact significatif, elle devra être fixée à un niveau suffisamment élevé. A l'heure actuelle, les taxes sur le carbone au sein de l'UE vont de 116 € (134 $) par tonne métrique de dioxyde de carbone en Suède à moins de 0,10 € par tonne en Pologne, certaines grandes économies, comme l'Italie, n'ayant aucune taxe sur le carbone. Mais même avec un solide régime européen de taxe et de tarif sur le carbone, nous aurions toujours besoin des Etats-Unis et de la Chine pour adopter et appliquer des politiques similaires afin de contrôler le changement climatique.



Les défis existentiels rapprochent parfois les pays. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique ont uni leurs forces pour vaincre l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malgré de profonds désaccords, Européens et Américains se sont unis pour faire face à la menace soviétique d'après-guerre. Les Etats-Unis et la Chine pourraient-ils collaborer pour lutter contre le changement climatique ? Peut-être, mais seulement s'il y a une pression publique pour le faire dans les deux pays.



A première vue, cela semble peu probable. Le système politique américain reste très vulnérable au lobbying de Big Oil , qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer ou ralentir une action significative, tout en faisant activement du greenwashing pour gagner du temps. De plus, l'administration du président américain Joe Biden, naturellement, se concentre sur la résolution de formidables défis nationaux liés aux infrastructures, à la pauvreté, aux inégalités et à la polarisation avant les élections de mi-mandat de l'année prochaine, lorsque son parti démocrate pourrait perdre ses majorités au Congrès.



Pendant ce temps, le sixième plénum du Parti communiste chinois vient de commencer à Pékin, où l'accent sera mis sur la consolidation du pouvoir du président Xi Jinping et la domination du PCC sur la population. Les dirigeants chinois comprennent qu'ils doivent maintenir un contrôle étroit sur les données et les médias, tout en assurant une croissance économique suffisante pour conjurer le mécontentement au sein de la classe moyenne croissante du pays.



En conséquence, le changement climatique n'est pas une priorité immédiate pour le CPC, et une taxe mondiale sur le carbone serait un obstacle majeur à ses principaux objectifs car elle éliminerait une source majeure d'avantage de coût des exportations chinoises : le charbon bon marché. Cela forcerait également une restructuration économique beaucoup plus rapide loin des combustibles fossiles que ne le souhaiteraient les dirigeants actuels.



Malgré la récente annonce encourageante des deux pays sur le méthane, nous ne pouvons donc pas compter sur les élites politiques aux Etats-Unis ou en Chine pour faire du changement climatique une priorité élevée.



Nous n'en avons pas besoin. Dans les deux pays, il existe une forte demande du public pour des politiques climatiques significatives. Environ 70% des Américains acceptent que le réchauffement climatique se produise et soutiendraient une taxe carbone sur les entreprises de combustibles fossiles, et 86% souhaiteraient davantage de financement pour l'innovation dans les énergies renouvelables. Même les propositions plus ambitieuses du «Green New Deal» des démocrates progressistes sont populaires auprès des électeurs.



Il y a aussi une demande pour des politiques climatiques plus fortes en Chine (malgré les caricatures des médias occidentaux d'une population docile qui est entièrement soumise au Parti). Même si le PCC préside l'une des campagnes de manipulation et de répression médiatiques les plus intrusives de l'histoire, il doit tenir compte de l'opinion publique. L'air pur et d'autres préoccupations environnementales sont des problèmes politiques brûlants en Chine, et le pays a une tradition d'activisme climatique.



L'expérience européenne a montré qu'un tel activisme peut être très influent. Bien que la polarisation et d'autres priorités politiques aient évincé les préoccupations climatiques aux Etats-Unis, cela pourrait facilement changer une fois que certains de ces éléments sont cochés de la liste (comme cela peut arriver avec l'infrastructure de Biden et les plans «Build Back Better»).



En Chine, il est difficile de prévoir comment les autorités réagiront à l'activisme climatique. Elles peuvent essayer de le supprimer. Mais, en fin de compte, Xi a besoin d'un certain niveau de soutien public pour maintenir son emprise sur le PCC (même s'il a réussi à mettre à l'écart de nombreuses factions rivales). Il sait que sa légitimité – sans parler de son héritage – peut dépendre de sa capacité à répondre efficacement aux préoccupations croissantes concernant le climat et l'environnement.



Une coopération climatique significative entre les Etats-Unis et la Chine produirait des retombées majeures, en atténuant les tensions dans d'autres domaines tels que le commerce ou le statut de Taïwan. Tout comme la guerre froide a conduit à la coopération entre les puissances américaines et européennes, la crise climatique pourrait encore conduire à des relations sino-américaines moins hostiles. Le résultat ne dépendra pas des accords passés en coulisse à Glasgow, mais de la question de savoir si les dirigeants chinois et américains ressentent une pression publique pour aller dans cette direction.



Par Daron Acemoglu

Professeur d'économie au MIT

Libé Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager

Lu 75 fois

br

Dans la même rubrique : < > Comment rendre la décarbonation économiquement durable Comment Melbourne a reprogrammé son avenir br