Championnat national de nage avec palmes en eau libre: Le club de l’association de plongée d’El Jadida s’adjuge le titre

Le club de l’association de plongée d’El Jadida a remporté le championnat national de nage avec palmes en eau libre 2023-2024, organisé dimanche à la plage d’El Jadida par la Fédération Royale marocaine de plongée et d’activités subaquatiques (FRMPAS).



Ce club a décroché le titre en réalisant un score de 689 points, 477 pour les nageuses et 212 pour les nageurs, suivi par le club Amal Inzegane de natation (ASAMIN) avec un total de 604 points, 201 pour les nageuses et 403 pour les nageurs ele club du Raja de Casablanca avec 603 points, 362 pour les nageuses et 241 pour les nageurs.



Dans la compétition féminine individuelle, le Raja de Casablanca a dominé l’épreuve organisée sur une distance de deux kilomètres grâce aux performances de ses nageuses, en l’occurrence Aïcha El Bekkali arrivée première, suivie par Sofia Garnoussi et Malak Derkaoui.

Pour les nageurs, Akram Saâdani (Raja de Casablanca) est monté sur la plus haute marche du podium, suivi par Yahya El Azzaoui du même club et Tajeddine Larhlimi de l’association nationale de plongée à Casablanca.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelaziz Lazrak, président de la FRMPAS, a indiqué que cette compétition s’est déroulée dans une ambiance de fair-play et de compétitivité avec la participation de 120 nageurs et nageuses représentant 13 clubs affiliés à la fédération.



Il a fait observer que le championnat national a cette fois-ci été organisé à El Jadida qui dispose d’une belle plage, une manière de faire profiter toutes les villes marocaines de cet événement sportif.