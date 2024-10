Championnat d'Afrique des clubs champions de handball: Consécration d’Al Ahly d'Egypte

Saut d'obstacles



L'équipe "Cannes Stars" a remporté, vendredi soir, le Grand Prix du Longines Global Champions Tour, dont la finale devait se tenir dimanche à Rabat.

Pour leur première participation, les "Cannes Stars" ont gagné le titre avec un total de 301 points.

A cette occasion, la fondatrice de l'équipe, Deborah Mayer, s'est dite heureuse de remporter le titre de cette édition, notant que les "Cannes Stars" ont réalisé un grand rêve, grâce aux efforts de toutes les composantes de la formation.

L'équipe "Riesenbeck International" a occupé la 2ème place avec 281 points, devant "Stockholm Hearts" et "Doha Falcons".

De son côté, Philipp Weishaupt représentant "Riesenbeck International" regrette d'avoir perdu un titre, qu'ils ont remporté les deux précédentes éditions, assurant que son équipe reviendra plus forte l'année prochaine.

Ces quatre équipes sont assurées de participer aux Global Champions Playoffs, prévus en Arabie Saoudite en novembre prochain.

Le Grand Prix de la Ligue des champions 2024 (individuel) devait avoir lieu dimanche.



Voile



Les championnats du Maroc 2024 de voile légère pour les catégories "Optimist" et "Ilca 4", se tiendront du 22 au 26 octobre à la ville de Mohammedia, ont annoncé les organisateurs.

Organisés par l'Association sportive du yacht Club du Maroc (ASYCM) sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile, ces championnats réunissent 12 clubs et plus de 70 athlètes représentant les différentes villes du Maroc, précise-t-on dans un communiqué. La série "optimist" concerne des athlètes âgés de 6 à 15 ans, tandis que la série "Ilca 4" est conçue pour les athlètes entre 16 et 18 ans.

Les championnats des séries "Ilca 6" réservées exclusivement aux filles à l'international et "Ilca 7" pour les plus de 18 ans seront organisés ultérieurement.

Les courses de voile demandent une bonne expérience nautique, une connaissance des conditions océano-météorologiques (Mer, vent, courant...) et une maîtrise du parcours. Elles requièrent également un esprit d'équipe, de respect et de solidarité en cas de problèmes en mer, ainsi qu'un comportement éco-responsable.