Si elle ne rejette pas entièrement la chirurgie plastique, pour le moment Monica Bellucci s’accepte comme elle est. “Je vois que j’ai des rides, autour des yeux, partout. Il y a dix ans, je ne les avais pas. Je vois mon visage qui a changé à l’écran. Je regarde ça avec compassion. Je ne me dis pas ‘oh mon dieu, c’est monstrueux.’ Me voir en femme mûre ne me dérange pas”, se confiait-elle auprès de l’AFP.