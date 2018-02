Ces stars étaient déjà riches avant d'être célèbres

Beaucoup de célébrités ont dû travailler très dur afin d'obtenir le succès. D'autres sont nées dans la richesse et n'ont pas eu besoin de travailler du tout. Partez à la rencontre de ces stars riches avant même d'être célèbres.





Rashida Jones



Son père est un célèbre producteur et sa mère, Peggy Lipton, était artiste. La fortune de la famille est estimée à plus de 310 millions de dollars.