Ces Marocains attelés à la défense des droits des migrants

Il est de tous les événements et de toutes les réunions sur la migration. Son nom est souvent prononcé au détour des conversations ou lors des débats. En fait, il est souvent sollicité par les journalistes pour commenter les évènements en relation avec la migration ou approché par les ONG voulant empêcher le refoulement d’un migrant ou tout simplement contacté pour avoir un numéro de contact vu son carnet de téléphone extrêmement fourni.

Hicham Rachidi est né en 1971 à Khouribga et précisément à Douar Ouled Abdoune comme il aime souvent à le répéter avec fierté, dans une famille connue par son activisme et son engagement syndical. « J’ai été bercé par le militantisme depuis mon jeune âge. Mon père, mes oncles, mes tantes ont été des personnes engagées. Ils ont été des pionniers du syndicalisme phosphatier qui fut l’un des plus forts au Maroc ». Après ses études primaires et secondaires à Khouribga, il a rejoint l’Université Mohammed V où il a fait deux ans de philosophie avant de changer de cursus et de décrocher une licence en droit public.

Son engagement auprès des migrants a commencé dès la fin des années 90 dans un contexte marqué par l’ampleur des décès de Harragas marocains en Méditerranée. « J’ai été personnellement touché par ce drame puisque plusieurs membres de ma famille ou de mes amis sont décédés lors de leur tentative de passage vers l’Europe. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Toutes les familles khouribgies ont été également touchées vu que cette région, était comme un vivier important d’immigration. Le hic, c’est que ces migrants mouraient dans l’indifférence générale des autorités». Pour faire face à cette réalité amère, Hicham et d’autres natifs de la région ont créé en 2001 « l’Association des familles et amis des victimes de la migration clandestine » avec comme objectif de médiatiser et de rendre compte du sort des centaines de jeunes qui périssaient sans que personne n’y ait pris garde ou ne s’en soit ému outre mesure. En 2003, une autre aventure va commencer avec la découverte des camps de migrants de Nador et Sebta. Hicham Rachidi et ses amis en ont pris conscience suite à un article provocateur publié par un journal de la place relatant les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les migrants subsahariens sans recevoir une quelconque assistance de qui que ce soit.

Une aventure qui a marqué à jamais Hicham Rachid qui n’a pas oublié la déportation de centaines de migrants subsahariens au Sahara après les évènements de Sebta et Mellilia en 2005, ainsi que le transfert de certains d’entre eux vers les frontières algérienne et mauritanienne. 800 à 1000 Africains de diverses nationalités avaient été abandonnés sans eau ni nourriture dans ces zones. Certaines sources ont rapporté la disparition et la mort de 12 à 16 personnes qui vivaient dans des conditions atroces dans des forêts jouxtant Sebta et Melillia. « On revient de très loin. On est passé d’une approche purement sécuritaire à une vision qui tente tant bien que mal de combiner le sécuritaire et l’humain. Personne n’aurait imaginé, en 2005, qu’il y aurait mise en place d’une politique de migration et d’asile, qu’il y aurait régularisation de migrants et qu’il y aurait promulgation d’un décret permettant la scolarisation de leurs enfants. C’était inimaginable vu le traitement que l’on faisait subir aux migrants à l’époque et au regard de l’expérience terrible qu’ils ont vécue et qu’on a vécue avec eux au Sahara », se souvient-il. Et d’ajouter : «Ce qui s’est passé après 2013 nous a vraiment rendu espoir. Et c’est pourquoi il ne faut pas lâcher prise. Il faut poursuivre ce processus malgré les lacunes et les déficits qui existent. Il faut aller de l’avant ».

En 2006, changement de cap. Hicham Rachidi démissionne de l’AFAVIC et participe avec d’autres activistes à la création du Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et migrants (GADEM). L’initiative a été prise suite au lancement du Processus de Rabat, une plateforme pour la coopération politique entre les pays concernés par les routes migratoires qui relient l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord à l'Europe. Hicham sera le premier président de cette structure. Ironie du sort, le GADEM ne sera reconnu par les autorités locales qu’en 2016.

« Au GADEM, j’ai essayé de placer la barre plus haut en prenant compte des erreurs commises lors de ma première expérience au sein de l’AFAVIC. Ainsi, j’ai tenté de ne plus dépendre d’un seul bailleur de fonds pour le financement de notre association, d’être entouré par une équipe professionnelle travaillant sur une thématique spéciale et ouverte sur le monde des académiciens » indique-t-il.

Pour Aminata Pagni, chargée des droits des migrants au CNDH et ancienne militante du GADEM, Hicham Rachid est plus qu’un militant, c’est un leader qui jouit d’une capacité d’anticipation exceptionnelle. Et qui arrive avec son expérience, ses compétences et son capital relationnel à s’imposer comme un élément incontournable dans l’équation de la migration au Maroc. « Rachidi a sa légitimité et sa crédibilité au sein du champ associatif et c’est de là qu’il tire toute sa force », explique-t-elle. Des propos que confirme un ami proche de Hicham qui estime que la force de celui-ci réside dans sa capacité à collecter les informations et à anticiper les réactions. « Il est toujours en avance par rapport aux autres », lance-t-il.

Un journaliste qui a accompagné Hicham Rachidi dans plusieurs voyages et évènements décrit un homme toujours souriant et qui a le contact facile. Un homme doté d’une forte personnalité et d’un franc-parler à toute épreuve. « Il est le seul à même d’entrer dans une salle de conférence, de saluer tout le monde et de leur demander leurs coordonnées», plaisante-t-il. Et de poursuivre : « Il est toujours en train de noter un mail ou un numéro de téléphone ou de donner sa carte de visite à quelqu’un. C’est l’homme du réseautage par excellence ».

Ce journaliste et beaucoup d’autres voient en l’ex-président du GADEM un homme chaleureux, drôle, fraternel et sur qui on peut compter. Mais avant tout, c’est un homme de principes. « Hicham fait partie des personnes qui m’ont redonné confiance en les valeurs humaines et a conforté mes convictions les plus profondes. Je n’oublierai jamais son engagement lors du procès du migrant Mamadou devant le tribunal militaire. Il a été le premier arrivé et il s’est fortement engagé alors qu’il faisait partie du Conseil d’administration du GADEM et non pas de son équipe opérationnelle», raconte Aminata Pagni. «Ce qui me surprend chez Hicham, c’est son amour et son attachement à son pays dont il est vraiment fier. Malgré le fait qu’il critique certains agissements ou attitudes de certains officiels, il pense que le Maroc est et doit rester un pays qui mérite qu’on le défende bec et ongles. C’est un véritable patriote », a conclu notre interlocuteur.