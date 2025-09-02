Cérémonie en hommage à la sélection nationale sacrée championne du CHAN

La cérémonie a été présidée par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, qui a saisi cette occasion pour féliciter les composantes de l’équipe nationale.
Fouzi Lekjaa a lu le message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux membres de la sélection nationale locale.
Par la suite, M. Lekjaa a exprimé ses remerciements à l’ensemble des joueurs ainsi qu’au staff technique, médical et administratif pour les efforts considérables fournis tout au long de cette compétition continentale, affirmant que le Maroc a amplement mérité ce sacre africain au vu du niveau remarquable affiché par la sélection nationale.