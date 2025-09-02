Augmenter la taille du texte
Cérémonie en hommage à la sélection nationale sacrée championne du CHAN

Mardi 2 Septembre 2025

La Fédération Royale marocaine de football a organisé, lundi , au Complexe Mohammed VI de football, une cérémonie en l’honneur des joueurs et membres de la sélection nationale des joueurs locaux, sacrée championne du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), dont la finale s’est tenue samedi dernier à Nairobi, capitale du Kenya.

La cérémonie a été présidée par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, qui a saisi cette occasion pour féliciter les composantes de l’équipe nationale.
Fouzi Lekjaa a lu le message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux membres de la sélection nationale locale.

Par la suite, M. Lekjaa a exprimé ses remerciements à l’ensemble des joueurs ainsi qu’au staff technique, médical et administratif pour les efforts considérables fournis tout au long de cette compétition continentale, affirmant que le Maroc a amplement mérité ce sacre africain au vu du niveau remarquable affiché par la sélection nationale.

