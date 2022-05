Ce que la guerre en Ukraine signifie pour l'Europe

Bien que le printemps arrive en Europe, le continent semble vivre un retour en arrière de certains des moments les plus glaciaux de la guerre froide. En fait, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis fin non seulement à une longue période de paix en Europe, mais aussi à l'ordre de sécurité européen dont dépendait la paix.



Bien sûr, la fin n'est pas venue d'un coup. Près de huit ans avant d'envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février, la Russie a annexé la Crimée et lancé une guerre de l'ombre dans la région du Donbass. Depuis lors, des gens se battent et meurent dans la violence à l'est de l'Ukraine, tandis que le monde regardait le Kremlin en train de chercher à « fileter » un État souverain en rasant des provinces.



Depuis 2014, le cadre de paix européen n'existe que quant aux papier, où il a été soutenu par les vœux pieux des Européens de l'Ouest sur les intentions politiques de la Russie. L'ancien ordre européen, qui reposait sur l'intégrité absolue des frontières, a été remplacé par une forme plus ancienne de politique européenne de grande puissance dans laquelle la force est utilisée pour revendiquer unilatéralement des zones d'influence. La menace d'une autre Grande Guerre est ainsi revenue en Europe, prenant les Européens politiquement, militairement et surtout psychologiquement au dépourvu.



Bien que nous ne puissions pas savoir quand ni comment la guerre d'agression du président russe Vladimir Poutine se terminera, le retour de la politique de puissance à l'ancienne rend possible trois scénarios.



Premièrement, la Russie pourrait l'emporter en éliminant l'Ukraine en tant qu'État indépendant et souverain. Cela soulèverait immédiatement des questions existentielles pour les pays voisins, parmi lesquels non seulement la Moldavie et la Géorgie, mais même les membres de l'OTAN tels que la Pologne et les États baltes. Si l'OTAN devait être entraînée dans un conflit direct avec la Russie, la guerre prendrait rapidement des proportions continentales. Compte tenu du risque accru d'un conflit nucléaire, toute l'Europe démocratique serait menacée.



Dans le deuxième scénario, Poutine ne parvient pas à soumettre l'Ukraine même après avoir déployé les moyens militaires les plus brutaux à sa disposition. L'Ukraine survivrait en tant qu'État souverain, grâce au courage de son peuple, à la fourniture d'armes et à l'aide financière de l'Occident. Mais puisque la direction russe actuelle resterait en place, le mieux que l'on puisse dire est que l'Ukraine n'aura pas perdu, et Poutine n'aura pas gagné.



Dans le troisième scénario, il y aurait une trêve sur la base d'une sorte de compromis négocié. Cette option semble cependant la moins probable pour le moment, compte tenu des atrocités commises par l'armée russe à Bucha et ailleurs.



Alors que le premier scénario serait certainement le pire d'un point de vue européen et occidental, les trois excluraient tout retour au statu quo ante. La paix exige la confiance, et il est impossible de voir comment la confiance pourrait être restaurée tant que Poutine restera au pouvoir et tant que la Russie se dirigera vers le totalitarisme.



En attendant, les frontières orientales de l'Europe resteraient perpétuellement sous la menace d'altercations chaudes, froides et hybrides. Dans le cadre de sa réponse plus large, l'Europe devrait contrer le chantage nucléaire russe. Cela signifie développer sa propre stratégie de dissuasion nucléaire – chose qu'elle ne possède pas actuellement sous une forme crédible.



La question nucléaire démontre à elle seule l'ampleur historique du défi actuel de l'Europe. Depuis que Poutine a lancé sa guerre d'agression, le renforcement des capacités défensives et de dissuasion de l'Europe est devenu une priorité absolue. De plus, si ce processus doit être mené dans le cadre de l'OTAN, la présidence de Donald Trump aux États-Unis a clairement indiqué que les Européens devaient également être prêts à faire cavalier seul.



Surtout, les Européens ne doivent pas se faire d'illusions. Maintenant que Poutine a détruit le cadre de paix européen, la guerre – et l'état d'esprit de la guerre – est de retour sur le continent. La nouvelle réalité de l'Europe sera caractérisée par des risques politiques constants, des courses aux armements et le danger omniprésent d'un conflit froid qui dégénère en un conflit chaud.



Pour l'Union européenne, des changements profonds se situent au-delà de ce tournant historique. Alors que la Russie de Poutine menace militairement l'Europe, l'UE doit se transformer en un acteur géopolitique doté d'une forte capacité de dissuasion, tout en préservant ses atouts traditionnels de marché commun et de communauté juridique. Pour conserver son avance technologique, elle devra faire beaucoup plus pour soutenir l'innovation et accroître sa capacité nationale de haute technologie.



Politiquement, le centre de gravité de l'UE se déplacera vers l'Est et les relations entre l'UE et l'OTAN deviendront beaucoup plus étroites. Il en va de même pour les relations entre Washington et Bruxelles. Après tout, sans la puissance militaire américaine, l'Europe n'aurait probablement rien fait ou presque en réponse à la guerre de Poutine. La protection militaire américaine restera indispensable encore longtemps. Mais étant donné la possibilité d'une autre présidence Trump ou de type Trump, les Européens ont toutes les raisons d'accroître leurs propres contributions à la sécurité transatlantique.



Tout en espérant le meilleur, l'Europe doit se préparer au pire. Peu de personnes encore en vie aujourd'hui se souviennent du pire. Des vies entières ont été vécues dans la paix et la prospérité. Il est maintenant temps de défendre l'Europe qui a rendu cela possible.



Par Joschka Fischer

Ministre allemand des Affaires étrangères et vice-chancelier de 1998 à 2005. Il a été à la tête du Parti vert allemand pendant près de 20 ans.