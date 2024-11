Casablanca : Ouverture de la 4ème édition des "JOB DAYS" de l’ENCG

La 4ème édition des "JOB DAYS" de l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Casablanca s’est ouverte lundi.



Cet événement, organisé sur deux jours, vise à favoriser l’intégration professionnelle des étudiants et offre une plateforme unique permettant aux jeunes d’entrer en contact avec de grandes entreprises.



Les "JOB DAYS" permettent également aux étudiants et diplômés de décrocher des stages, des projets de fin d’études et d’explorer les besoins réels du marché de l’emploi.



L'événement offre aussi aux entreprises participantes l’occasion de découvrir des talents marocains et de contribuer activement à la formation des futurs leaders du monde des affaires, rapporte la MAP.



À cette occasion, Toufik Zinaoui, professeur et chef du département de commerce à l’ENCG, a souligné que cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’école d’améliorer l’intégration professionnelle de ses étudiants sur le marché de l’emploi.



Dans une allocution lue au nom du directeur de l’école, M. Zinaoui a ajouté que ces journées, visant à renforcer l’ouverture sur le monde socio-économique, représentent une opportunité pour les étudiants d’accéder au marché du travail. Il a également précisé que cette édition accueille près de 30 entreprises issues de divers secteurs économiques.



Selon le chef du département de commerce, cette édition constitue une occasion pour les étudiants d’élargir leurs horizons, leurs connaissances dans les domaines économiques et culturels, ainsi que leurs compétences entrepreneuriales.



De son côté, Asmae Khalouki, responsable des relations publiques du club Enactus (un club de l’école axé sur l’organisation de formations en entrepreneuriat et en communication), a souligné que cet événement annuel représente une opportunité de créer un espace de rencontre entre les étudiants et les entreprises, afin d’accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel.



Cette édition, a-t-elle ajouté, constitue une plateforme de communication entre les acteurs du marché de l’emploi et les étudiants, permettant de mettre en lumière les opportunités professionnelles offertes par les entreprises, notamment dans les spécialités dont elles ont besoin.

Et de préciser que cet événement comprend également plusieurs stands destinés à présenter les besoins des entreprises en lien avec le marché du travail, ainsi que les stages et formations proposés.



Outre les opportunités professionnelles, cette manifestation propose un programme riche comprenant, entre autres, des tables rondes animées par des experts du secteur, des ateliers interactifs pour le développement des compétences, ainsi que des séances de conseil professionnel.