Carrie Underwood enceinte : Elle révèle le sexe de son bébé

"Plutôt Johnny ou June ? Keith ou Nicole? Garth ou Trisha. Tim ou Faith? George ou Tammy ? Waylon ou Willie?", lui a demandé Brad Paisley aux CMA Awards. Face à l'insistance de la question, Carrie Underwood a craqué. La chanteuse attend un "Willie"...La vie de famille de stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Carrie Underwood ont été ravis d'apprendre qu'elle était enceinte. La chanteuse a cette fois révélé le sexe de son deuxième enfant...

Ce n'est pas sur Instagram mais bien sur scène, devant des milliers de spectateurs (réunis à la Bridgestone Arena à Nashville) et téléspectateurs que Carrie Underwood a fait son annonce. Mardi 14 novembre, la chanteuse de 35 ans a présenté la 52e édition des CMA Awards. Elle a confirmé dans son speech d'introduction attendre un petit garçon.

"Donne-moi un petit indice sur le bébé", lui a demandé son coprésentateur Brad Paisley. "Plutôt Johnny ou June ? Keith ou Nicole? Garth ou Trisha? Tim ou Faith? George ou Tammy? Waylon ou Willie ?" Face à son insistance, Carrie Underwood s'est confessée : "Oh mon Dieu. Willie, c'est un Willie ok !?".

Carrie Underwood et son mari Mike Fisher sont déjà les parents d'un garçon prénommé Isaiah (3 ans).

La chanteuse, lauréate du prix de Meilleure chanteuse aux CMA Awards, a récemment confié avoir subi trois fausses couches en deux ans.